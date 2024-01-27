Маршессо с хет-триком, Бучневич с 2+1 и О’Коннор с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Сент-Луис Колорадо НХЛ Вегас Павел Бучневич Джонатан Маршессо Логан О'Коннор Хоккей

Джонатан Маршессо, Павел Бучневич и Логан О’Коннор – звезды дня.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Колорадо» Логан О’Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Лос-Анджелесом» (5:1). 

Вторая звезда – форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич с 3 (2+1) очками в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ). 

Первая звезда – форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо с хет-триком в ворота «Рейнджерс» (5:2). 

4 комментария
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У Коннора нет передачи.
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Буч решил исход всего матча!
Так держать!
Надо выходить на график 1+ очка за игру!
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Буч не ВИЧ!
Буч звезда!
И удача с ним всегда!
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