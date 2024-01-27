Маршессо с хет-триком, Бучневич с 2+1 и О’Коннор с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Джонатан Маршессо, Павел Бучневич и Логан О’Коннор – звезды дня.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард « » Логан О’Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Лос-Анджелесом» (5:1).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

Первая звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Рейнджерс» (5:2).