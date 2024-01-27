Бучневич о праздновании после гола в овертайме: «Типа гребем дальше. Малым у Пронина увидел, показал пацанам в раздевалке Колин видос. Все поржали»

Павел Бучневич объяснил празднование после победного гола в овертайме.

Форвард «Сент-Луиса» сравнял счет в третьем периоде, забил в овертайме и был признан второй звездой встречи матча с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

«В овертайме тоже очень важная. Подкидку Шенн топовую сделал. «Сиэтл» — конкурент. Поэтому и радость такая, типа гребем дальше.

Такое я когда-то малым у Пронина увидел и вот сейчас исполнил. Потом пацанам в раздевалке Колин видос показал. Все поржали», — написал Бучневич в телеграм-канале.