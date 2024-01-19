Ротенберг о новой арене СКА: «Не надо лететь в Монреаль – там уже старый дворец, кстати. Не надо лететь в Нью-Йорк, в Торонто. У нас в России лучший дворец в мире»

Теги СКА болельщики Рейнджерс Монреаль Торонто НХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг СКА-Арена Хоккей

Роман Ротенберг назвал новую арену СКА лучшим дворцом в мире.

– На днях стало известно, что 11 февраля СКА переезжает на «СКА Арену». Вы уже опробовали лед. Как вам его качество? Есть ли чувство грустной ностальгии по поводу Ледового?

– Мы играем в Ледовом. Сыграем здесь еще много матчей. Еще нужно провести огромную работу. Мы в контакте с коллегами со «СКА-Арены». Это отдельная юрструктура. Еще много деталей, которые нужно доработать.

У нас у всех есть три недели. Наши коллеги не спят ночами, трудятся для того, чтобы все там отработать, чтобы это была наша домашняя арена. Слава Богу, у нас работают профессионалы высокого уровня, у всех огромный опыт. В свое время мы проделали такую же работу в Ледовом дворце. 

Когда мы начинали эту работу, не было ни зрителей, ни атмосферы – ничего. Мы создали наш дом благодаря болельщикам, благодаря всем – это общий коллективный труд. Также мы сделаем и на новой арене.

Будем стремиться делать лучшую арену в мире с точки зрения атмосферы, льда, вентиляции, раздевалки, всего-всего. Там столько деталей… Все наши сотрудники сейчас занимаются этим. Чтобы, когда команда приедет туда, это была по-настоящему домашняя атмосфера.

Уверен, что мы все вместе это сделаем. Это возможно только совместно с коллегами со «СКА-Арены». Будем работать коллективно, чтобы когда мы туда приедем, там все было уже отработано. 

Приглашаем всех на эти матчи, на первую игру 11 февраля. Задача – собрать полные трибуны, создать эту же домашнюю атмосферу. Ждем всех болельщиков. 

Знаю, что наши коллеги отрабатывают варианты. Уже разговаривали с директором метро, будут билеты для болельщиков, будут шатлы для болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы уровень сервиса был еще лучше, чем сейчас. Это возможно – все в наших руках.

Цены на билеты будут такими же. С учетом того, что там больше мест, билеты будут даже дешевле. Это даст возможность болельщикам, которые не могут приобрести билеты в Ледовый.

Как я уже рассказывал, когда мы играли в финале с «Ак Барсом» в 2015 году, у нас было 300 тысяч заявок. Не все желающие попадают в Ледовый. На новой арене будет больше мест. Мы сможем расширить нашу аудиторию.

Думаю, будут приезжать болельщики из других городов, из других стран. Это новый вызов для нас, и мы его принимаем. Сейчас все вместе работаем, чтобы новая арена стала по-настоящему домашней. 

Важны все эти детали, про которые вы спросили, – лед, вентиляция, борта. Борта там совершенно другие, таких нет нигде в мире. В Северной Америке в свое время от них отказались, потому что от таких бортов совершенно другой отскок.

Уверен, что мы вместе с коллегами из «СКА Арены» найдем решения и создадим праздник хоккея для всех. Выходим на новый уровень во всем – в нашей игре и с точки зрения арены.

Если все упростить, убрать все технические моменты, то мы все прекрасно понимаем, что это мечта каждого хоккеиста – играть на самой большой арене в мире при полных трибунах. 21500 зрителей на каждом матче – мы максималисты, будем стремиться к этому.

Это мечта каждого хоккеиста — не надо никуда улетать. Не надо лететь в Монреаль – там уже старый дворец, кстати. Не надо лететь в Нью-Йорк, в Торонто. У нас в России лучший дворец в мире.

Наши хоккеисты будут оставаться в России, играя на таких аренах. Благодарны судьбе, что у нас в России, в Санкт-Петербурге есть такая арена.

Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все сложности и создадим хоккейный праздник во всех смыслах, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

45 комментариев
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класс!!! отличный дворец!!! а на нем можно посмотреть Монреаль Канадиенс против Нью Йорк Рейнджерс?
+72
-6
+66
Не нужно иметь паспорта Великобритании и Финляндии. Необходимо от них отказаться. Ведь в России лучше всех!
+39
0
+39
Ответ Dizzod
класс!!! отличный дворец!!! а на нем можно посмотреть Монреаль Канадиенс против Нью Йорк Рейнджерс?
нет...можно посмотреть ска-соче...но разве это хуже ??? )))))
+31
-3
+28
Нью-Васюки
+22
-1
+21
на чьи деньги построили пидора -ы?
+22
-4
+18
Ответ Loko137@yandex.ru
на чьи деньги построили пидора -ы?
Это лучшее завуалирование мата, что я видел. Тоненько, почти скальпелем. Надеюсь его не удалят)
+20
-3
+17
Ответ adriano_070
Не нужно иметь паспорта Великобритании и Финляндии. Необходимо от них отказаться. Ведь в России лучше всех!
ну если без них, то ни в Монреаль, ни в Торонто не улететь☝️
+15
0
+15
Успокойся, уже никто никуда не летит
+14
-2
+12
Этот старый дворец в Монреале
Не даёт мне спокойно уснуть.
Ноет как геморрой при анале,
Ни присунуть себе, ни вздристнуть.
+12
-1
+11
Надеюсь лет через 10 не будут строить третий дворец высокого уровня, серьезной надобности во втором тоже не было.
+11
-3
+8
Надо же было столько наболтать, надело читать. Мы самые , самые, все остальные… так бы и сказал
+5
0
+5
Ответ Спартаковец навсегда
Надеюсь лет через 10 не будут строить третий дворец высокого уровня, серьезной надобности во втором тоже не было.
считаю уже надо закладывать фундамент потомучто где-то должны будут пройти межконтинентальные матчи между ска и монреалем ))))
+6
-1
+5
Уймите эти самолетные ноги)))
+5
-1
+4
"...- тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно, даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке..")))
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Рома рассуждает в логике Бориса-бритвы)))
Арена должна быть удобной для спортсменов, персонала, болельщиков.
Должна быть эргономичной и экономически выгодной.
Это достигается скрупулёзной работой профессионалов, а не понтами и вливанием бабла от спонсора, который недавно стараниями кое-чего про-ал премиальный европейский рынок.
В тех же Торонто, Монреале и прочих городах команд НХЛ мы видим во время ПО фанатские лагеря с тысячами болельщиков, не купившими билеты на стадионы, но смотрящими хоккей перед большими экранами в сумасшедшей атмосфере, со всеми плюшками и удобствами.
И кстати старые стадионы имеют свою неповторимую, намоленную поколениями фанов, атмосферу.
Должно пройти время и много спортивных событий, прежде чем новый стадион обретет свою ауру.
+4
0
+4
Ответ Спартаковец навсегда
Надеюсь лет через 10 не будут строить третий дворец высокого уровня, серьезной надобности во втором тоже не было.
не поверишь, у меня ровно такие же мысли когда я встречаю новость о строительстве очередного подобного дворца спорта или стадиона в Москве, где их и так сверх всякой меры))
+6
-3
+3
В Апарт-отель, когда можно заселиться?
+4
-1
+3
Ответ Dizzod
класс!!! отличный дворец!!! а на нем можно посмотреть Монреаль Канадиенс против Нью Йорк Рейнджерс?
А при чем тут Рейнджерс и Канадиенс?)))
Хорошая сковородка не перестает быть хорошей сковородкой, если в ней нельзя приготовить узбекский плов
+9
-7
+2
Не надо лететь в Монреаль, в Нью-Йорк и в Торонто.
Надо летать в Москву. Там для своих выделят хоть триллиард на потеху своей питерской публике...
+3
-1
+2
Лучшая система и лучший тренер, без лишней скромности заявил ротянберх
+3
-1
+2
Ответ Oleg Olegov
Это лучшее завуалирование мата, что я видел. Тоненько, почти скальпелем. Надеюсь его не удалят)
это разве мат ???????
+1
0
+1
Ответ catcher69
это разве мат ???????
Ну да, написано же-
"На чьи?"
А понятно что вопрос-то другой и слово из трех букв другое!!!!!
+1
0
+1
Ответ Oleg Olegov
Это лучшее завуалирование мата, что я видел. Тоненько, почти скальпелем. Надеюсь его не удалят)
меня бы забанили
+1
0
+1
Ответ Бенедикто
А при чем тут Рейнджерс и Канадиенс?))) Хорошая сковородка не перестает быть хорошей сковородкой, если в ней нельзя приготовить узбекский плов
узбекский плофф не готовят в сковородке и поэтому тому кто его готовит совершенно безразлично хорошая она или плохая...)))))
+1
0
+1
Ответ La Crosse Bobcats
не поверишь, у меня ровно такие же мысли когда я встречаю новость о строительстве очередного подобного дворца спорта или стадиона в Москве, где их и так сверх всякой меры))
Поверю, если расскажешь о подобном случае.
+1
0
+1
Ответ Jeff Lebowski
Этот старый дворец в Монреале Не даёт мне спокойно уснуть. Ноет как геморрой при анале, Ни присунуть себе, ни вздристнуть.
бггггггг))))))))))))))))))
+1
0
+1
Ответ adriano_070
Не нужно иметь паспорта Великобритании и Финляндии. Необходимо от них отказаться. Ведь в России лучше всех!
Таких отскоков нет нигде!
+1
0
+1
Обидно, что в погоне за пафосом фактически забрасывается большое спортивное сооружение.
Я напомню расклад по лкдовым аренам в СПб на 2024:
- Ледовый дворец (вмещает 12 тыс.).
- Юбилейный (вмещает 6-8 тыс). Правительство СПб фактически обмануло Федеральное и за счет фед бюджета отремантировало Юбилейный к ЧМ. Обман состоял в том, что якобы Ледовый со своими 12К не наберёт полные трибуны и будет унылая картина, хотя по факту в Питерской группе были Канада и Фины))))))) Ну короче вы поняли.
- СКА Арена (вместимость 21,5 тыс.)

Вопрос: Ледовый станет рынком в лучших традициях совка или тупо концертной площадкой (что для спортивной арены = позор)? Динамо явно переезжать из Юбилейного в Ледовый дорого выйдет и не поедут, так что заброшка
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Деньги были наши, а дворец стал ваш
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Он про тот, который в Геленджике?
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Ответ Акула Гарри
Таких отскоков нет нигде!
Отскок 70 процентов! В Монреале от него отказались.
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