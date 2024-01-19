Ротенберг о новой арене СКА: «Не надо лететь в Монреаль – там уже старый дворец, кстати. Не надо лететь в Нью-Йорк, в Торонто. У нас в России лучший дворец в мире»
Роман Ротенберг назвал новую арену СКА лучшим дворцом в мире.
– На днях стало известно, что 11 февраля СКА переезжает на «СКА Арену». Вы уже опробовали лед. Как вам его качество? Есть ли чувство грустной ностальгии по поводу Ледового?
– Мы играем в Ледовом. Сыграем здесь еще много матчей. Еще нужно провести огромную работу. Мы в контакте с коллегами со «СКА-Арены». Это отдельная юрструктура. Еще много деталей, которые нужно доработать.
У нас у всех есть три недели. Наши коллеги не спят ночами, трудятся для того, чтобы все там отработать, чтобы это была наша домашняя арена. Слава Богу, у нас работают профессионалы высокого уровня, у всех огромный опыт. В свое время мы проделали такую же работу в Ледовом дворце.
Когда мы начинали эту работу, не было ни зрителей, ни атмосферы – ничего. Мы создали наш дом благодаря болельщикам, благодаря всем – это общий коллективный труд. Также мы сделаем и на новой арене.
Будем стремиться делать лучшую арену в мире с точки зрения атмосферы, льда, вентиляции, раздевалки, всего-всего. Там столько деталей… Все наши сотрудники сейчас занимаются этим. Чтобы, когда команда приедет туда, это была по-настоящему домашняя атмосфера.
Уверен, что мы все вместе это сделаем. Это возможно только совместно с коллегами со «СКА-Арены». Будем работать коллективно, чтобы когда мы туда приедем, там все было уже отработано.
Приглашаем всех на эти матчи, на первую игру 11 февраля. Задача – собрать полные трибуны, создать эту же домашнюю атмосферу. Ждем всех болельщиков.
Знаю, что наши коллеги отрабатывают варианты. Уже разговаривали с директором метро, будут билеты для болельщиков, будут шатлы для болельщиков. Сделаем все возможное, чтобы уровень сервиса был еще лучше, чем сейчас. Это возможно – все в наших руках.
Цены на билеты будут такими же. С учетом того, что там больше мест, билеты будут даже дешевле. Это даст возможность болельщикам, которые не могут приобрести билеты в Ледовый.
Как я уже рассказывал, когда мы играли в финале с «Ак Барсом» в 2015 году, у нас было 300 тысяч заявок. Не все желающие попадают в Ледовый. На новой арене будет больше мест. Мы сможем расширить нашу аудиторию.
Думаю, будут приезжать болельщики из других городов, из других стран. Это новый вызов для нас, и мы его принимаем. Сейчас все вместе работаем, чтобы новая арена стала по-настоящему домашней.
Важны все эти детали, про которые вы спросили, – лед, вентиляция, борта. Борта там совершенно другие, таких нет нигде в мире. В Северной Америке в свое время от них отказались, потому что от таких бортов совершенно другой отскок.
Уверен, что мы вместе с коллегами из «СКА Арены» найдем решения и создадим праздник хоккея для всех. Выходим на новый уровень во всем – в нашей игре и с точки зрения арены.
Если все упростить, убрать все технические моменты, то мы все прекрасно понимаем, что это мечта каждого хоккеиста – играть на самой большой арене в мире при полных трибунах. 21500 зрителей на каждом матче – мы максималисты, будем стремиться к этому.
Это мечта каждого хоккеиста — не надо никуда улетать. Не надо лететь в Монреаль – там уже старый дворец, кстати. Не надо лететь в Нью-Йорк, в Торонто. У нас в России лучший дворец в мире.
Наши хоккеисты будут оставаться в России, играя на таких аренах. Благодарны судьбе, что у нас в России, в Санкт-Петербурге есть такая арена.
Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все сложности и создадим хоккейный праздник во всех смыслах, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Не даёт мне спокойно уснуть.
Ноет как геморрой при анале,
Ни присунуть себе, ни вздристнуть.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рома рассуждает в логике Бориса-бритвы)))
Арена должна быть удобной для спортсменов, персонала, болельщиков.
Должна быть эргономичной и экономически выгодной.
Это достигается скрупулёзной работой профессионалов, а не понтами и вливанием бабла от спонсора, который недавно стараниями кое-чего про-ал премиальный европейский рынок.
В тех же Торонто, Монреале и прочих городах команд НХЛ мы видим во время ПО фанатские лагеря с тысячами болельщиков, не купившими билеты на стадионы, но смотрящими хоккей перед большими экранами в сумасшедшей атмосфере, со всеми плюшками и удобствами.
И кстати старые стадионы имеют свою неповторимую, намоленную поколениями фанов, атмосферу.
Должно пройти время и много спортивных событий, прежде чем новый стадион обретет свою ауру.
Хорошая сковородка не перестает быть хорошей сковородкой, если в ней нельзя приготовить узбекский плов
Надо летать в Москву. Там для своих выделят хоть триллиард на потеху своей питерской публике...
"На чьи?"
А понятно что вопрос-то другой и слово из трех букв другое!!!!!
Я напомню расклад по лкдовым аренам в СПб на 2024:
- Ледовый дворец (вмещает 12 тыс.).
- Юбилейный (вмещает 6-8 тыс). Правительство СПб фактически обмануло Федеральное и за счет фед бюджета отремантировало Юбилейный к ЧМ. Обман состоял в том, что якобы Ледовый со своими 12К не наберёт полные трибуны и будет унылая картина, хотя по факту в Питерской группе были Канада и Фины))))))) Ну короче вы поняли.
- СКА Арена (вместимость 21,5 тыс.)
Вопрос: Ледовый станет рынком в лучших традициях совка или тупо концертной площадкой (что для спортивной арены = позор)? Динамо явно переезжать из Юбилейного в Ледовый дорого выйдет и не поедут, так что заброшка