Дронов о «Тракторе»: «Практически полностью адаптировался. Цель – финал. Будем стремиться к этому. Мысли только об этом»
Григорий Дронов назвал выигрыш Кубка Гагарина задачей «Трактора».
Хоккеист в ходе текущего сезона был обменян в команду из «Металлурга».
– Полностью освоились в новой команде?
– Да, практически полностью адаптировался. Еще есть над чем работать. Делаю это. Меня все устраивает.
– Вы говорили, что обмен стал неожиданностью. Вливание в «Трактор» прошло быстро?
– Один-два матча потребовались, чтобы психологически успокоиться и войти в игровой режим. Сейчас уже чувствую себя отлично.
– Уже поняли, на что «Трактор» претендует в этом сезоне?
– Цель в «Тракторе» такая же высокая – финал. Будем стремиться к этому. Мысли только об этом, – сказал защитник «Трактора» Григорий Дронов.