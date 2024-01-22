Дронов о «Тракторе»: «Практически полностью адаптировался. Цель – финал. Будем стремиться к этому. Мысли только об этом»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Григорий Дронов Спорт-Экспресс Хоккей

Григорий Дронов назвал выигрыш Кубка Гагарина задачей «Трактора».

Хоккеист в ходе текущего сезона был обменян в команду из «Металлурга».

– Полностью освоились в новой команде?

– Да, практически полностью адаптировался. Еще есть над чем работать. Делаю это. Меня все устраивает.

– Вы говорили, что обмен стал неожиданностью. Вливание в «Трактор» прошло быстро?

– Один-два матча потребовались, чтобы психологически успокоиться и войти в игровой режим. Сейчас уже чувствую себя отлично.

– Уже поняли, на что «Трактор» претендует в этом сезоне?

– Цель в «Тракторе» такая же высокая – финал. Будем стремиться к этому. Мысли только об этом, – сказал защитник «Трактора» Григорий Дронов.

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