Марк Барберио: «КХЛ близко находится к НХЛ. Скорость и конкуренция – очень близкие в этих лигах»

Защитник «Северстали» Марк Барберио в интервью «РБ Спорт» оценил уровень КХЛ и сравнил лигу с НХЛ. За океаном канадский хоккеист выступал за «Монреаль», «Тампу» и «Колорадо».

– Вы уже третий сезон играете в КХЛ. Какое общее впечатление от лиги у вас сложилось?

– Это сильная, конкурентоспособная лига с очень талантливыми, мастеровитыми, быстрыми игроками. В чемпионате много матчей за короткий промежуток времени, поэтому хоккеисты должны быть профессионалами – важно, как ты тренируешься, питаешься и восстанавливаешься.

Каждый матч – это битва, команды находятся близко в турнирной таблице. Это очень требовательная лига, здесь непросто играть, однако ты получаешь удовольствие от побед в такой серьезной конкуренции. Уверен, что болельщикам тоже нравится этот хоккей.

– Приближается ли КХЛ к НХЛ?

– Я считаю, что КХЛ близко находится к НХЛ. Серьезная конкуренция, много талантливых хоккеистов, тяжелый график игр, профессионализм в клубах – в этом лиги похожи.

Главное отличие в топ-игроках НХЛ, так как Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс, Драйзайтль играют на экстремально высоком уровне. Однако физическое состояние игроков, скорость и конкуренция – очень близкие в КХЛ и НХЛ.

Если сравнивать с АХЛ, то эта лига очень молодая и в первую очередь создана для прогресса молодых игроков. Конечно, есть команды, которые ставят перед собой цель выиграть Кубок Колдера, но многие клубы просто развивают хоккеистов. А в КХЛ команды хотят бороться за чемпионство, как и в НХЛ.

– Говорят, что новая арена в Омске уровня НХЛ.

– Бесспорно, там дух НХЛ. Прекрасная арена, одно удовольствие играть в Омске. В Санкт-Петербурге построили новый ледовый дворец, и мне очень хочется там побывать, – сказал Барберио.