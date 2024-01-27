Крикунов считает «Спартак» одним из фаворитов Кубка Гагарина: «Спад у них прошел, из ямы они вышли»

Владимир Крикунов считает «Спартак» одним из фаворитов Кубка Гагарина.

«Шансы команд Востока в плей-офф Кубка Гагарина? Думаю, «Металлург» и «Авангард» пробьются в четверку, выйдут в полуфинал. Обычно фаворитов Кубка больше на Западе, но сейчас они не такие явные фавориты, как обычно.

В этом году силы равные, что у Магнитогорска, Омска и у московского «Динамо», СКА, «Локомотива», примерно одинаковые команды. В этом году уровень приравнялся, игры стали интереснее и более непредсказуемые.

Да и «Спартак» ворвался в эту группу. Думаю, спад у них прошел, когда они проиграли шесть матчей подряд, но сейчас из ямы они вышли. Сейчас они начнут играть, с ними будет тяжело», – сказал бывший главный тренер сборной России.