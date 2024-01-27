Крикунов считает «Спартак» одним из фаворитов Кубка Гагарина: «Спад у них прошел, из ямы они вышли»

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив СКА Спартак Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

Владимир Крикунов считает «Спартак» одним из фаворитов Кубка Гагарина.

«Шансы команд Востока в плей-офф Кубка Гагарина? Думаю, «Металлург» и «Авангард» пробьются в четверку, выйдут в полуфинал. Обычно фаворитов Кубка больше на Западе, но сейчас они не такие явные фавориты, как обычно.

В этом году силы равные, что у Магнитогорска, Омска и у московского «Динамо», СКА, «Локомотива», примерно одинаковые команды. В этом году уровень приравнялся, игры стали интереснее и более непредсказуемые.

Да и «Спартак» ворвался в эту группу. Думаю, спад у них прошел, когда они проиграли шесть матчей подряд, но сейчас из ямы они вышли. Сейчас они начнут играть, с ними будет тяжело», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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2 комментария
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Ответ Дмитрий Посадский
Значит надо опять их в яму. Сегодня начнём, надеюсь.
Пожалуйста, начните, как в прошлый раз 🤣
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