Кросби сделал 975-ю передачу в НХЛ в матче против «Монреаля». Он в 17-й раз достиг отметки 50 очков за сезон

Сидни Кросби сделал 975-ю передачу в НХЛ в матче с «Монреалем».

Капитан « » помог сравнять счет в игре регулярного чемпионата с «Канадиенс» (3:2 ОТ).

36-летний канадец занимает 14-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в рамках регулярок.

В текущем сезоне на счету стало 50 (27+23) очков в 46 играх. Он достиг этой отметки в 17 из 19 сезонов в лиге.