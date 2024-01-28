Кросби сделал 975-ю передачу в НХЛ в матче против «Монреаля». Он в 17-й раз достиг отметки 50 очков за сезон

Теги Питтсбург Монреаль Сидни Кросби НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Сидни Кросби сделал 975-ю передачу в НХЛ в матче с «Монреалем».

Капитан «Питтсбурга» помог Джейку Генцелу сравнять счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:2 ОТ). 

36-летний канадец занимает 14-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в рамках регулярок. 

В текущем сезоне на счету Кросби стало 50 (27+23) очков в 46 играх. Он достиг этой отметки в 17 из 19 сезонов в лиге. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий