Кросби сделал 975-ю передачу в НХЛ в матче против «Монреаля». Он в 17-й раз достиг отметки 50 очков за сезон
Сидни Кросби сделал 975-ю передачу в НХЛ в матче с «Монреалем».
Капитан «Питтсбурга» помог Джейку Генцелу сравнять счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (3:2 ОТ).
36-летний канадец занимает 14-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в рамках регулярок.
В текущем сезоне на счету Кросби стало 50 (27+23) очков в 46 играх. Он достиг этой отметки в 17 из 19 сезонов в лиге.