Директор «Динамо» о контракте Кудашова: «Решено отложить вопрос до плей‑офф или на более позднее время. Неприятная ситуация, но пока такая позиция»

Спортивный директор «Динамо» ответил, продлят ли контракт с Алексеем Кудашовым.

– Есть информация, что главному тренеру Алексею Кудашову на следующий год новый контракт не предлагают, что у команды много игроков, неограниченно свободных агентов, которые выходят на рынок. Что у «Динамо» с этим?

– У нас были разговоры с руководителями клуба, президентом и советом директоров, в ноябре‑декабре по тренеру клуба и игрокам, но сейчас решено отложить этот вопрос до плей‑офф или на более позднее время.

Работаем на результат, на команду.

Будем смотреть дальше, что будет. Неприятная ситуация. Но пока такая позиция. Делаем свое дело, ждем, что будет дальше, – сказал спортивный директор « » .