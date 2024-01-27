Директор «Динамо» о контракте Кудашова: «Решено отложить вопрос до плей‑офф или на более позднее время. Неприятная ситуация, но пока такая позиция»

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Динамо Матч ТВ Хоккей

Спортивный директор «Динамо» ответил, продлят ли контракт с Алексеем Кудашовым.

– Есть информация, что главному тренеру Алексею Кудашову на следующий год новый контракт не предлагают, что у команды много игроков, неограниченно свободных агентов, которые выходят на рынок. Что у «Динамо» с этим?

– У нас были разговоры с руководителями клуба, президентом и советом директоров, в ноябре‑декабре по тренеру клуба и игрокам, но сейчас решено отложить этот вопрос до плей‑офф или на более позднее время.

Работаем на результат, на команду.

Будем смотреть дальше, что будет. Неприятная ситуация. Но пока такая позиция. Делаем свое дело, ждем, что будет дальше, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий