Михаил Григоренко: «0-5 от СКА в сезоне – неприемлемо. Надеюсь, следующие пять будут за ЦСКА»

Михаил Григоренко считает неприемлемым пять поражений в сезоне от СКА .

Ранее московский клуб уступил 1:5 в дерби против СКА.

– Что скажете про 0-5 со СКА в этом сезоне?

– Это неприемлемый результат. Понятно, что по сезону идем не лучшим образом, занимаем не то место в таблице, но 0-5 от СКА это неприемлемо. Слава богу, что самые важные матчи впереди. Надеюсь, что следующие пять матчей с СКА будут за нами, – сказал форвард ЦСКА.

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