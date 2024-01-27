Михаил Григоренко: «0-5 от СКА в сезоне – неприемлемо. Надеюсь, следующие пять будут за ЦСКА»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко считает неприемлемым пять поражений в сезоне от СКА .

Ранее московский клуб уступил 1:5 в дерби против СКА.

– Что скажете про 0-5 со СКА в этом сезоне?

– Это неприемлемый результат. Понятно, что по сезону идем не лучшим образом, занимаем не то место в таблице, но 0-5 от СКА это неприемлемо. Слава богу, что самые важные матчи впереди. Надеюсь, что следующие пять матчей с СКА будут за нами, – сказал форвард ЦСКА.

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7 комментариев
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Ответ Грегори Хауз
Сомнительно. Разве что в финале кубка, но с такой игрой не знаю что должно случиться. Разве что как обычно таблеточки выдадут.
Тебе бы кто выдал...)
+2
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+2
В ПО могут встретиться.
+1
-1
0
Надо не надеяться, а работать, чтобы выиграть хотя бы следующую (последнюю в регулярке) игру со СКА.
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0
0
Ничего Вам с такой игрой не светит. Григоренко вообще по скорости выглядит как будто ему далеко за 40.
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