Михаил Григоренко: «Проходных матчей в КХЛ больше нет – команды подровнялись. Очень много мелочей сказывается на игре и результатах»

Теги ЦСКА КХЛ Михаил Григоренко Хоккей

Михаил Григоренко считает, что в КХЛ подровнялся уровень команд.

– Создается впечатление, что в те два с лишним года, что главным тренером ЦСКА работает Сергей Федоров, вам чем сложнее, тем лучше. В плей-офф еще ни разу не вышли с первого места, в Кубке Гагарина кучу выигранных серий доводили до седьмых матчей.

– Ну, не знаю. Посмотрим.

– При этом в прошлые два сезона к середине ноября ЦСКА все-таки приходил в себя и находился в таблице Западной конференции на месте повыше шестого.

– Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет.

Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах.

Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве.

Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах.

Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно все подтянуть, в кучу собрать. И тогда все нормально будет, – сказал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

1 комментарий

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Алехин
Подравнять — сделать равным, одинаковым, наравне, привести в соответствие, уравнять (применительно к двум или более объектам). Нельзя равнять всех при оценке знаний. Подровнять — сделать ровным, прямым, гладким, выровнять поверхность, очертания.
Даже в тексте по разному написано))).
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