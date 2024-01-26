Мусатов о Гашеке в «Спартаке»: «Он был никакой в начале, казалось, в отпуск приехал. Но к декабрю набрал такую форму, что снова превратился в Доминатора. Тащил все!»

Игорь Мусатов вспомнил об игре Доминика Гашека за «Спартак».

– Гашек в «Спартаке» «сливал» ?

– «Сливал» – громко сказано. Но то, что они не нашли общего языка, – факт. Довольно быстро выяснилось, что эти две глыбы по-разному смотрят на хоккей. На то, как должен играть «Спартак».

Руководство не поддержало Милоша, после чего в клубе началась чехарда. Менялись тренеры, игроки, а команда опускалась ниже и ниже.

– До ругани в раздевалке у Гашека и Ржиги доходило?

– Нет. Открытого конфликта не было. Но чувствовалось – отношения натянутые. Мягко говоря.

– Гашек еще и выглядел слабо в начале сезона.

– Да был просто никакой! Казалось, в отпуск приехал. Смотрел я на Гашека и думал – кого привезли? Но к декабрю он набрал такую форму, что снова превратился в великого Доминатора. Тащил все! За полтора месяца выдал шесть «сухарей»!

– рассказывал в интервью, что регулярно обедает в «Макдоналдсе».

– Ну да, он такой, скромный. В раздевалке никогда себя не выпячивал.

Поселился в отеле рядом с метро «Сокольники», на тренировки ездил на велосипеде. Ближе к осени – в обтягивающем хоккейном комбинезоне, который обычно надевают под форму. Худенький Гашек в этом одеянии выглядел довольно комично, – сказал бывший хоккеист « » Игорь Мусатов.