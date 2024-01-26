Билялетдинов о 2:4 от «Авангарда»: «Многие вещи понравились – и в атаке хорошо играли, и в обороне. Но это хоккей, всегда возникают вопросы. Надо найти ответы и идти вперед»

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Авангарда» (2:4).

– В целом игра была хорошей, мобильной, команды показывали хороший хоккей. Есть положительные эмоции, есть и вопросы, которые надо поправлять.

– В середине второго периода «Ак Барс» не реализовал пятиминутное большинство. Это ключевой момент матча?

– Это серьезный момент, согласен.

– У вас есть объяснение, почему не получилось сыграть хитрее?

– Прямо сейчас не могу сказать, надо будет разобраться.

– В целом «Ак Барс» вел в счете 2:0, но потом упустил матч. Вам не показалось, что команда стала действовать чересчур осторожно?

– Нет, не соглашусь с этим.

– А что именно понравилось вам в игре своей команды?

– Многие вещи понравились – и в атаке хорошо играли, и в обороне. Но это хоккей, игра, всегда возникают вопросы. Просто надо найти ответы на них и идти вперед.

– А что не получилось в финальном штурме?

– Не сохранили шайбу, вот и все, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.