Билялетдинов о 2:4 от «Авангарда»: «Многие вещи понравились – и в атаке хорошо играли, и в обороне. Но это хоккей, всегда возникают вопросы. Надо найти ответы и идти вперед»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался после матча против «Авангарда» (2:4).

– В целом игра была хорошей, мобильной, команды показывали хороший хоккей. Есть положительные эмоции, есть и вопросы, которые надо поправлять.

– В середине второго периода «Ак Барс» не реализовал пятиминутное большинство. Это ключевой момент матча?

– Это серьезный момент, согласен.

– У вас есть объяснение, почему не получилось сыграть хитрее?

– Прямо сейчас не могу сказать, надо будет разобраться.

– В целом «Ак Барс» вел в счете 2:0, но потом упустил матч. Вам не показалось, что команда стала действовать чересчур осторожно?

– Нет, не соглашусь с этим.  

– А что именно понравилось вам в игре своей команды?

– Многие вещи понравились – и в атаке хорошо играли, и в обороне. Но это хоккей, игра, всегда возникают вопросы. Просто надо найти ответы на них и идти вперед.

– А что не получилось в финальном штурме?

– Не сохранили шайбу, вот и все, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

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14 комментариев
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Надо суметь так бездарно не реализовать большинство
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Игра в большинстве просто отличная у АкБ,в плей-офф как раз такая и нужна что бы отлететь в 1 раунде от токо же Авангарда.
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барсы в этом сезоне тяжёлые, к плей-офф готовятся.
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А думаю ни хрена у вас и не получилось
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Ответ Alex9999995
Ну если ты сейчас такие комментарии пишешь, то деменция обеспечена в скором времени и даже не нужно будет ждать возраста ЗХБ, если ещё раньше не крякнешься 😂😂😂
Ты можешь себе представить ну, например, токаря с сорокалетним стажем, который будет думать с какой стороны ему к станку подойти и как бы так исхитриться чтобы детальку обточить.. Это будет полное отсутствие профессионализма либо уже старческий маразм во всей красе...
Я понятно объясняю?..
А за моё здорове не беспокойся, я без сопливых обойдусь.
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Особенно очень "хорошо " тренер играли в атаке ,когда пять минут в большинстве против четверых , а потом и троих игроков Авангарда так же плохо играли и в защите ,закрывая обзор своему вратарю при голевых бросках соперника !
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Авангард отдохнувший был, мы на выезде подустали. ничего страшного, всё нормально будет
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мешки ! всех гнать!
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и в атаке хорошо сыграли и в обороне,шайбу не сохранили-что за бред несет билл,ведь команда проиграла,старческий маразм да и только
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Ответ PostFactum
Ты можешь себе представить ну, например, токаря с сорокалетним стажем, который будет думать с какой стороны ему к станку подойти и как бы так исхитриться чтобы детальку обточить.. Это будет полное отсутствие профессионализма либо уже старческий маразм во всей красе... Я понятно объясняю?.. А за моё здорове не беспокойся, я без сопливых обойдусь.
👍👍
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Ответ татарин Казанский
Авангард отдохнувший был, мы на выезде подустали. ничего страшного, всё нормально будет
У вас выезд только второй матч, где это вы успели устать?)
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