Экс-хоккеист «Спартака» и «Ак Барса» Мусатов: «Человек не может жить без Бога в сердце. «Братья Карамазовы» – изумительная книга. Читал Ницше, Шопенгауэра, Канта, Локка»

Игорь Мусатов рассказал о том, как изменился.

– Окончательно поняли, что в хоккейной карьере поставлена точка, когда у вас возникли проблемы с законом?

– Да, вот тогда у меня иллюзий вообще не было.

– Свою вину вы признали?

– Не признал. Все было не так, как написано.

– Так что ж не рассказать?

– Эта ситуация для меня в прошлом, давно забыта. Комментировать ее не буду.

– Чуть раньше вы произнесли слово «смиренно». Уверовали?

– Смирение – антоним слова «гордыня». А гордыня приводит к ужасным последствиям.

– Чему ваша судьба – лучшая иллюстрация.

– Человек проходит через боль, тяжелые испытания – и это его духовно развивает.

– Стали набожным?

– Мне не нравится слово «набожный».

– Какое подойдет?

– Теперь гораздо серьезнее отношусь ко всему, что происходит у меня в душе. Да и вокруг. Человек не может жить без Бога в сердце.

– Павел Мамаев рассказывал, что прочитал всю тюремную библиотеку. Особенно впечатлили «Братья Карамазовы». Да и весь Достоевский.

– «Братья Карамазовы» мне тоже очень понравились. Изумительная книга! Как раз о том, как тяжело человеку без духовного развития. За последнее время я прочел огромное количество литературы. Сначала всю русскую классику. Потом переключился на философию. С нее – на ядерную физику (улыбается).

– Да ладно!

– Я очень себя напрягал в части обучения. Вгрызался в науку. В обычной жизни мне на все это не хватало времени. Тут решил: раз оно появилось - надо его использовать. Занимался самообразованием.

– Нам кажется, даже человек с университетским дипломом завязнет в учебниках по ядерной физике.

– Это гиперсложно. Некоторые научные книги вообще невозможно читать. Но я старался в них вникнуть.

– Какие книги по философии читали?

– Шопенгауэра, Канта, Ницше, Локка...

– Все понимали? Или пришлось продираться?

– Здесь важно максимально сосредоточиться. В мирской суете тяжело читать такую литературу. Потому что многое отвлекает.

– В игровые годы вы такие книжки пытались читать?

– Пытался. Но постоянно что-то отвлекало. Я был молодым, все время чего-то хотелось, куда-то спешил... Тянуло в другие места! Ну как усидеть за книжкой?!

– Сказал бы кто-то еще действующему хоккеисту Мусатову, что скоро будет читать Шопенгауэра и Канта, – посмеялись бы?

– Да я посмеялся бы, если бы мне кто-то рассказал про то, что со мной случится. А если бы потом, когда уже случилось, рассказали, каким счастливым я буду время спустя, – тоже посмеялся бы, – сказал бывший хоккеист «Спартака» и «Ак Барса».

Мусатов вышел на свободу по УДО. В 2020 году он был осужден за мошенничество с криптовалютой на 800 тысяч долларов

Бывшему игроку «Ак Барса» и «Спартака» дали 4 года тюрьмы за махинации с криптой. Раньше его задерживали за драки и вождение в пьяном виде

