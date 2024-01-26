Макдэвид набрал очки в 17 домашних играх подряд и делит с Панариным 6-е место в гонке бомбардиров

Теги Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Артемий Панарин Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал очки в 17 домашних матчах подряд.

Форвард «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:0). Макдэвид, таким образом, набрал очки в 17+ домашних матчах подряд во второй раз в карьере – в сезоне-2022/23 были очки в 21 игре подряд.

Коннор стал 12-м игроком в истории НХЛ с такой серией в домашних матчах и третьим действующим игроком после Нэтана Маккиннона (24 и 19) и Сидни Кросби (19 и 17).

Макдэвид также делит 6-е место в списке бомбардиров сезона НХЛ с Артемием Панариным. У Коннора 19 голов и 44 передачи, у Панарина – 29 шайб и 34 ассиста.

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3 комментария
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Это ещё Макдэвид только разгоняется .Эдмонтон просто преобразился , а ещё недавно был командой с проходным двором в обороне . Результаты после перепрошивки впечатляют !
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+4
Хороший сезон, командные результаты сейчас важнее.
+2
0
+2
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