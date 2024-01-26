Макдэвид набрал очки в 17 домашних играх подряд и делит с Панариным 6-е место в гонке бомбардиров

Коннор Макдэвид набрал очки в 17 домашних матчах подряд.

Форвард « » набрал 3 (2+1) очка в матче чемпионата с «Чикаго» (3:0). Макдэвид, таким образом, набрал очки в 17+ домашних матчах подряд во второй раз в карьере – в сезоне-2022/23 были очки в 21 игре подряд.

Коннор стал 12-м игроком в истории НХЛ с такой серией в домашних матчах и третьим действующим игроком после (24 и 19) и Сидни Кросби (19 и 17).

Макдэвид также делит 6-е место в списке бомбардиров сезона НХЛ с . У 19 голов и 44 передачи, у Панарина – 29 шайб и 34 ассиста.