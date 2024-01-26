Монахан с 2+1, Кучеров с 1+2 и вратарь «Детройта» Лайон с шатаутом – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Монреаль Тампа-Бэй Детройт НХЛ Никита Кучеров Шон Монахан Алекс Лайон Хоккей

Шон Монахан, Никита Кучеров и Алекс Лайон – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Детройта» Алекс Лайон, отразивший все 30 бросков в игре с «Филадельфией» (3:0). Матч на ноль стал для него 2-м в этом сезоне. 

Вторая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Аризоной» (6:3). Россиянин вернул себе лидерство в гонке бомбардиров – 83 (32+51) очка в 48 играх. 

Первая звезда – форвард «Монреаля» Шон Монахан с 3 (2+1) очками в матче с «Айлендерс» (4:3). 

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