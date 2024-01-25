Генменеджер «Оттавы»: «Я впечатлен Тарасенко. Вы смотрите на его действия в атаке, но он более разносторонен, чем я ожидал. Следим за ситуацией, учитывая наше положение»

Теги Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Стив Стэйос Хоккей

Генеральный менеджер «Оттавы» заявил, что впечатлен Владимиром Тарасенко.

Ранее сообщалось, что «Сенаторс» могут попросить форварда отказаться от запрета на обмен.

Владимир Тарасенко набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 17» в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я не разговаривал с Владди. Учитывая наше положение в турнирной таблице и то, что он становится неограниченно свободным агентом, мы продолжим следить за ситуацией.

Я очень впечатлен Тарасенко. Не знал его раньше до того, как я пришел в клуб. Он обладатель Кубка Стэнли. Играет как в атаке, так и в обороне.

Полагаю, вероятно, вы смотрите на атакующие действия в его игре, но он более разносторонний хоккеист, чем я ожидал.

Наблюдая за ним на ежедневной основе, я очень впечатлен», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос.

10 комментариев
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+17 в Оттаве ...
+14
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+14
"давайте меняться"
+5
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+5
Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий удален модератором
Хорошо,что ты на своем месте , крепче держи ершик.
+6
-2
+4
Ответ Муха В пижаме
+17 в Оттаве ...
Тарасенко по +/- первый в Оттаве.
Ридли Грейг +16.
Остальные далеко позади
+2
0
+2
Ответ Муха В пижаме
+17 в Оттаве ...
Это вообще какой-то пипец. Такого быть не может, а оно есть😧
+2
0
+2
Ответ Mikko
Вредить самим себе не так много дураков в Мире и НХЛ явно в их число не входит.
Да и в целом НХЛ это коммерческая организация, это деньги, а они решают намного больше чем правительство сша.
+1
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+1
" Я не знал его раньше"
это перевод настолько кривой? что за бред. Как можно было не знать одного из главных хайлайтеров лиги?
+1
-1
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Комментарий удален модератором
Налетай, подешевело! Было доллар, стало три.
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Ответ Юлия Закаблукова
Комментарий удален модератором
Вредить самим себе не так много дураков в Мире и НХЛ явно в их число не входит.
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