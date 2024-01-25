Генменеджер «Оттавы»: «Я впечатлен Тарасенко. Вы смотрите на его действия в атаке, но он более разносторонен, чем я ожидал. Следим за ситуацией, учитывая наше положение»
Генеральный менеджер «Оттавы» заявил, что впечатлен Владимиром Тарасенко.
Ранее сообщалось, что «Сенаторс» могут попросить форварда отказаться от запрета на обмен.
Владимир Тарасенко набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 17» в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Я не разговаривал с Владди. Учитывая наше положение в турнирной таблице и то, что он становится неограниченно свободным агентом, мы продолжим следить за ситуацией.
Я очень впечатлен Тарасенко. Не знал его раньше до того, как я пришел в клуб. Он обладатель Кубка Стэнли. Играет как в атаке, так и в обороне.
Полагаю, вероятно, вы смотрите на атакующие действия в его игре, но он более разносторонний хоккеист, чем я ожидал.
Наблюдая за ним на ежедневной основе, я очень впечатлен», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос.
Ридли Грейг +16.
Остальные далеко позади
это перевод настолько кривой? что за бред. Как можно было не знать одного из главных хайлайтеров лиги?