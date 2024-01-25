Генменеджер «Оттавы»: «Я впечатлен Тарасенко. Вы смотрите на его действия в атаке, но он более разносторонен, чем я ожидал. Следим за ситуацией, учитывая наше положение»

Генеральный менеджер «Оттавы» заявил, что впечатлен Владимиром Тарасенко.

Ранее сообщалось, что «Сенаторс» могут попросить форварда отказаться от запрета на обмен.

набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 17» в 41 матче регулярного чемпионата .

«Я не разговаривал с Владди. Учитывая наше положение в турнирной таблице и то, что он становится неограниченно свободным агентом, мы продолжим следить за ситуацией.

Я очень впечатлен Тарасенко. Не знал его раньше до того, как я пришел в клуб. Он обладатель Кубка Стэнли. Играет как в атаке, так и в обороне.

Полагаю, вероятно, вы смотрите на атакующие действия в его игре, но он более разносторонний хоккеист, чем я ожидал.

Наблюдая за ним на ежедневной основе, я очень впечатлен», – сказал генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос.