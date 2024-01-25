Чикран о слухах про обмен из «Оттавы»: «Это нелепо. Люди бросают дротики вслепую и надеются, что попадут. Вести себя так, будто у них есть свои источники, – это смешно»

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Джейкоб Чикран Хоккей

Джейкоб Чикран назвал нелепой информацию про возможный обмен из «Оттавы».

Ранее появились данные о том, что генеральный менеджер канадского клуба Стив Стэйос готов рассмотреть предложения по обмену хоккеиста.

Договор хоккеиста с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

«Думаю, что это нелепо, если честно. Я прошел через это в «Аризоне», и тогда это была другая ситуация. Видеть это сейчас – нелепо. Не думаю, что эти слухи на чем-то основаны.

Это люди, которые бросают дротики в доску вслепую и надеются, что попадут. Люди имеют право говорить то, что они хотят, но вести себя так, будто у них есть свои источники, – это смешно.

А людям нравится получать клики в социальных сетях. Если им приходится использовать для этого мое имя – продолжайте. Но я не позволю этому повлиять на меня», – сказал Джейкоб Чикран.

Джейкоб Чикран набрал 27 (7+20) очков при полезности «минус 8» в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Игрок перешел в «Оттаву» из «Аризоны» по ходу сезона-2022/23.

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