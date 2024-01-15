«Оттава» готова рассмотреть предложения по обмену Чикрана. Желание игрока подписать долгосрочный контракт с клубом может быть под вопросом
«Оттава» допускает обмен Джейкоба Чикрана.
Генеральный менеджер канадского клуба Стив Стэйос готов рассмотреть предложения по обмену 25-летнего защитника.
Договор хоккеиста с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.
Как пишет The Fourth Period, два источника предположили, что желание хоккеиста подписать долгосрочный контракт с «Оттавой» может быть под вопросом.
Джейкоб Чикран набрал 26 (7+19) очков при полезности «минус 10» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Игрок перешел в «Оттаву» из «Аризоны» по ходу сезона-2022/23.