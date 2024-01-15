«Оттава» готова рассмотреть предложения по обмену Чикрана. Желание игрока подписать долгосрочный контракт с клубом может быть под вопросом

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Стив Стэйос Джейкоб Чикран Хоккей

«Оттава» допускает обмен Джейкоба Чикрана.

Генеральный менеджер канадского клуба Стив Стэйос готов рассмотреть предложения по обмену 25-летнего защитника.

Договор хоккеиста с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2024/25.

Как пишет The Fourth Period, два источника предположили, что желание хоккеиста подписать долгосрочный контракт с «Оттавой» может быть под вопросом.

Джейкоб Чикран набрал 26 (7+19) очков при полезности «минус 10» в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Игрок перешел в «Оттаву» из «Аризоны» по ходу сезона-2022/23.

4 комментария
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Ответ Вор Егор
В «Ванкувер» на Кузьменко?
зачем он им? скоро Гронека продлевать и Петтерсона
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Чикран вместо Нерса
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Виннипегу подошёл бы, у них из толковых атакующих дефов только Моррисси. Ну или в Даллас тоже норм, как раз в их раздевалке уже успел побывать)))
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