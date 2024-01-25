Даути о «Лос-Анджелесе» после 3:5 от «Баффало»: «У нас есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках»

Дрю Даути критически отозвался о партнерах по «Лос-Анджелесу».

«Кингс» проиграли « » (3:5) в матче регулярного чемпионата .

Это 12-е поражение в 14 предыдущих играх для калифорнийского клуба. «Лос-Анджелес» находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

«Я думаю, что в нашей раздевалке есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках.

Мы вели со счетом 3:1, и ребята подумали, что дело сделано, и перестали играть так, как мы умеем. Мы провели плохой второй период, а в третьем были не намного лучше.

Мы хотим снова получать удовольствие на льду и играть в наш хоккей, но это тяжело, когда у тебя такая серия.

Единственный способ выбраться из этого – выкладываться на 100 процентов, чтобы каждый играл за команду», – сказал защитник « » .