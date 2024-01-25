Даути о «Лос-Анджелесе» после 3:5 от «Баффало»: «У нас есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках»

Теги Баффало Лос-Анджелес НХЛ Дрю Даути Хоккей

Дрю Даути критически отозвался о партнерах по «Лос-Анджелесу».

«Кингс» проиграли «Баффало» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это 12-е поражение в 14 предыдущих играх для калифорнийского клуба. «Лос-Анджелес» находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

«Я думаю, что в нашей раздевалке есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках.

Мы вели со счетом 3:1, и ребята подумали, что дело сделано, и перестали играть так, как мы умеем. Мы провели плохой второй период, а в третьем были не намного лучше.

Мы хотим снова получать удовольствие на льду и играть в наш хоккей, но это тяжело, когда у тебя такая серия.

Единственный способ выбраться из этого – выкладываться на 100 процентов, чтобы каждый играл за команду», – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.

4 комментария
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Позорно как-то легенде клуба в интервью опускать партнеров по команде. Какое-то поведение видеоблогершы
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Беспокоиться о своём очке не зазорно.
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Как учил Кузя Вашингтонский,
Андрюха, улови здесь момент тонкий.
Трясись с похмелюги, помирай с голода,
Но береги, пацан, своё очко смолоду.
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Гавриков больше всех озабочен.
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