Даути о «Лос-Анджелесе» после 3:5 от «Баффало»: «У нас есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках»
Дрю Даути критически отозвался о партнерах по «Лос-Анджелесу».
«Кингс» проиграли «Баффало» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это 12-е поражение в 14 предыдущих играх для калифорнийского клуба. «Лос-Анджелес» находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.
«Я думаю, что в нашей раздевалке есть ребята, которые слишком беспокоятся о себе и своих очках.
Мы вели со счетом 3:1, и ребята подумали, что дело сделано, и перестали играть так, как мы умеем. Мы провели плохой второй период, а в третьем были не намного лучше.
Мы хотим снова получать удовольствие на льду и играть в наш хоккей, но это тяжело, когда у тебя такая серия.
Единственный способ выбраться из этого – выкладываться на 100 процентов, чтобы каждый играл за команду», – сказал защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути.
Андрюха, улови здесь момент тонкий.
Трясись с похмелюги, помирай с голода,
Но береги, пацан, своё очко смолоду.