Копитар – 2-й действующий игрок после Овечкина, набравший 40+ очков в 18 сезонах НХЛ подряд

Теги рейтинги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин Анже Копитар НХЛ Хоккей

Анже Копитар достиг отметки 40 очков в 18-м сезоне НХЛ подряд.

Нападающий «Лос-Анджелеса» забил гол в матче против «Баффало» (3:5).

Теперь на счету Анже Копитара 40 (15+25) баллов в 45 играх сезона-2023/24.

Он стал вторым действующим игроком, набравшим не менее 40 очков в 18 сезонах НХЛ подряд.

Ранее это удалось Александру Овечкину из «Вашингтона» (18 сезонов). Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Овечкина 29 (8+21) баллов в 43 играх.

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8 комментариев
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еще и 19 сезон копитар и овечкин набирут
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Ответ Melnikov1968
А у Кросби сколько?
У Кросби -18 (включая нынешний) сезонов с 40+ очками, но у него не подряд. В сезоне 11/12 у него 37 очков в 22 матчах.
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Если бы не локауты и укороченные сезоны, то могло бы быть и больше игроков с разными сериями.
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Атцы
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А у Кросби сколько?
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Всегда считал его КОпитаром и как-то в трансляции русскоязычной удивился что он КопИтар)
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Ответ ivil
У Кросби -18 (включая нынешний) сезонов с 40+ очками, но у него не подряд. В сезоне 11/12 у него 37 очков в 22 матчах.
Благодарю.
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Ответ Melnikov1968
А у Кросби сколько?
Сидней бы был сейчас 1-ым из действующих. Приветы Стекелам и Хедманам
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