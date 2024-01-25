Копитар – 2-й действующий игрок после Овечкина, набравший 40+ очков в 18 сезонах НХЛ подряд

Анже Копитар достиг отметки 40 очков в 18-м сезоне НХЛ подряд.

Нападающий «Лос-Анджелеса» забил гол в матче против «Баффало» (3:5).

Теперь на счету Анже Копитара 40 (15+25) баллов в 45 играх сезона-2023/24.

Он стал вторым действующим игроком, набравшим не менее 40 очков в 18 сезонах НХЛ подряд.

Ранее это удалось Александру Овечкину из «Вашингтона» (18 сезонов). Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Овечкина 29 (8+21) баллов в 43 играх.