Копитар и Даути совместно поучаствовали в 295 голах «Лос-Анджелеса». Это 3-й результат для дуэта форварда и защитника в истории НХЛ

Анже Копитар и Дрю Даути совместно поучаствовали в 295 голах «Лос-Анджелеса».

Игроки «Кингс» ассистировали Кевину Фиале при шайбе в ворота «Вашингтона» (3:4) в матче регулярного чемпионата .

Их результат – третий в истории лиги по числу голов с совместным участием для дуэта нападающего и защитника.

Рекорд принадлежит и Полу Коффи («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 350 голов), на втором месте и (« », 306).

На четвертом месте идут Сидни Кросби и Крис Летанг («Питтсбург», 294, продолжают карьеру).

36-летний Даути в этом сезоне набрал 20 (7+13) очков в 36 играх, 36-летний Копитар – 36 (14+22) в 36.