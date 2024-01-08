Копитар и Даути совместно поучаствовали в 295 голах «Лос-Анджелеса». Это 3-й результат для дуэта форварда и защитника в истории НХЛ
Анже Копитар и Дрю Даути совместно поучаствовали в 295 голах «Лос-Анджелеса».
Игроки «Кингс» ассистировали Кевину Фиале при шайбе в ворота «Вашингтона» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Их результат – третий в истории лиги по числу голов с совместным участием для дуэта нападающего и защитника.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки и Полу Коффи («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 350 голов), на втором месте Фил Эспозито и Бобби Орр («Бостон», 306).
На четвертом месте идут Сидни Кросби и Крис Летанг («Питтсбург», 294, продолжают карьеру).
36-летний Даути в этом сезоне набрал 20 (7+13) очков в 36 играх, 36-летний Копитар – 36 (14+22) в 36.