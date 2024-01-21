Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ с 600+ первыми ассистами. У него 973 передачи в 1233 играх

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Сидни Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ с 600+ первыми ассистами.

Капитан «Питтсбурга» стал первым ассистентом при шайбе Джейка Генцела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:3). 

В активе 36-летнего форварда 47 (26+21) очков в 43 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1549 (576+973) очков в 1233 матчах. 

Из 973 результативных передач Кросби в лиге 600 являются первыми (61,7%) и 373 – вторыми. Канадец стал 14-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 600 первых передач. 

Выше идут Уэйн Гретцки (1324 в 1487 играх, всего передач – 1963, первых – 67,4%), Рон Фрэнсис (797 в 1731, всего передач – 1249, первых – 63,8%), Марк Мессье (751 в 1756, всего передач – 1193, первых – 62,9%), Горди Хоу (746 в 1767, всего передач – 1049, первых – 71,1%), Яромир Ягр (684 в 1733, всего передач – 1155, первых – 59,2%), Джо Торнтон (683 в 1714, всего передач – 1109, первых – 61,5%), Адам Оутс (664 в 1337, всего передач – 1079, первых – 61,5%), Марсель Дионн (662 в 1348, всего передач – 1040, первых – 63,6%), Марио Лемье (654 в 915, всего передач – 1033, первых – 63,3%), Стив Айзерман (650 в 1514, всего передач – 1063, первых – 61,1%), Даг Гилмор (634 в 1474, всего передач – 964, первых – 65,7%), Пол Коффи (630 в 1409, всего передач – 1135, первых – 55,5%) и Дэйл Хаверчак (614 в 1188, всего передач – 891, первых – 68,9%). 

Среди действующих игроков в топ-5 по числу первых ассистов также входят Патрик Кэйн («Детройт», 503 в 1199, всего – 795 передач, первых – 63,2%), Евгений Малкин («Питтсбург», 478 в 1106, 780, первых – 61,3%), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 437 в 1334, 773, первых – 56,5%) и Александр Овечкин («Вашингтон», 420 в 1388, 683, первых – 61,5%). 

15 комментариев
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Ну незнаю, свидетели 🐑 давно всё посчитали и утверждают что у Кросби только вторые передачи, а первых почти нет. Ну не будут же врать такие специалисты по хоккею как hhlg, Вардан , ижевский и их приближенные)))
+21
-4
+17
Передачи в среднем за игру, действующие игроки с min. 500 игр:

1. Макдэвид - 0.97
2. Кросби - 0.79
3. ПАНАРИН - 0.76
4. Марнер - 0.75
5. КУЧЕРОВ - 0.73
6-7. МАЛКИН, Маккиннон - 0.70
+16
0
+16
Ответ antonio1589
Как так вышло-то, что у Джины процент первых передач меньше чем у Овечкина, который только и умеет пулять из офиса?
Может быть потому, что часть первых передач Овечкина это не забитые шайбы, которые добили партнеры?
+15
-2
+13
Ответ antonio1589
Как так вышло-то, что у Джины процент первых передач меньше чем у Овечкина, который только и умеет пулять из офиса?
Ну так у Малкина и передач гораздо больше.. И матчей меньше сыграл
+7
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+7
Ответ sk0208827
Ну незнаю, свидетели 🐑 давно всё посчитали и утверждают что у Кросби только вторые передачи, а первых почти нет. Ну не будут же врать такие специалисты по хоккею как hhlg, Вардан , ижевский и их приближенные)))
Так они же вообще не признают передачи, это - шакальство. Значения имеют только голы.
(Если, конечно, эти передачи идут не от Великого, он-то команду таким образом тащит)
+8
-1
+7
Легенда.
+5
-1
+4
Молодец стабильно играет что в молодости что сейчас
+1
-1
0
Коффи лучший по секондори
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Ответ sk0208827
Ну незнаю, свидетели 🐑 давно всё посчитали и утверждают что у Кросби только вторые передачи, а первых почти нет. Ну не будут же врать такие специалисты по хоккею как hhlg, Вардан , ижевский и их приближенные)))
Ещё треть третьих передач у него имеется..😁
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Ответ Дима Миронов
Коффи лучший по секондори
Ну почти, в топ-3 он: Гретцки 639, Бурк 582, Коффи 505
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Ответ Александр Балабанов
Ну почти, в топ-3 он: Гретцки 639, Бурк 582, Коффи 505
Я по процентам посмотрел
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Ответ Дима Миронов
Я по процентам посмотрел
Ну Бурк все равно выше, у него почти 50/50
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Ответ Александр Балабанов
Ну Бурк все равно выше, у него почти 50/50
Антирекорд, похоже, у Сутера - 58% секондарей.
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