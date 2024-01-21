Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ с 600+ первыми ассистами. У него 973 передачи в 1233 играх

Сидни Кросби – 14-й игрок в истории НХЛ с 600+ первыми ассистами.

Капитан « » стал первым ассистентом при шайбе Джейка Генцела в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (2:3).

В активе 36-летнего форварда 47 (26+21) очков в 43 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1549 (576+973) очков в 1233 матчах.

Из 973 результативных передач в лиге 600 являются первыми (61,7%) и 373 – вторыми. Канадец стал 14-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 600 первых передач.

Выше идут (1324 в 1487 играх, всего передач – 1963, первых – 67,4%), Рон Фрэнсис (797 в 1731, всего передач – 1249, первых – 63,8%), (751 в 1756, всего передач – 1193, первых – 62,9%), Горди Хоу (746 в 1767, всего передач – 1049, первых – 71,1%), Яромир Ягр (684 в 1733, всего передач – 1155, первых – 59,2%), Джо Торнтон (683 в 1714, всего передач – 1109, первых – 61,5%), Адам Оутс (664 в 1337, всего передач – 1079, первых – 61,5%), Марсель Дионн (662 в 1348, всего передач – 1040, первых – 63,6%), Марио Лемье (654 в 915, всего передач – 1033, первых – 63,3%), Стив Айзерман (650 в 1514, всего передач – 1063, первых – 61,1%), Даг Гилмор (634 в 1474, всего передач – 964, первых – 65,7%), Пол Коффи (630 в 1409, всего передач – 1135, первых – 55,5%) и Дэйл Хаверчак (614 в 1188, всего передач – 891, первых – 68,9%).

Среди действующих игроков в топ-5 по числу первых ассистов также входят Патрик Кэйн («Детройт», 503 в 1199, всего – 795 передач, первых – 63,2%), Евгений Малкин («Питтсбург», 478 в 1106, 780, первых – 61,3%), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 437 в 1334, 773, первых – 56,5%) и Александр Овечкин («Вашингтон», 420 в 1388, 683, первых – 61,5%).