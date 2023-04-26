«Витязь» продлил контракты с форвардами Галузиным и Карой на год

«Витязь» продлил контракты с форвардами Владимиром Галузиным и Владиславом Карой на год.

Для обоих игроков сезон-2022/23 стал первым в составе подмосковного клуба.

25-летний обновил личные рекорды результативности, набрав 35 (20+15) очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 5 играх Кубка Гагарина добавил 2 (0+2) балла.

34-летний был капитаном команды и набрал 23 (10+13) очка в 55 играх регулярного чемпионата. В плей-офф добавил 2 (1+1) балла в 5 играх.