«Витязь» продлил контракты с форвардами Галузиным и Карой на год

Теги Витязь КХЛ Владимир Галузин Владислав Кара Хоккей

«Витязь» продлил контракты с форвардами Владимиром Галузиным и Владиславом Карой на год.

Для обоих игроков сезон-2022/23 стал первым в составе подмосковного клуба. 

25-летний Кара обновил личные рекорды результативности, набрав 35 (20+15) очков в 67 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. В 5 играх Кубка Гагарина добавил 2 (0+2) балла. 

34-летний Галузин был капитаном команды и набрал 23 (10+13) очка в 55 играх регулярного чемпионата. В плей-офф добавил 2 (1+1) балла в 5 играх. 

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