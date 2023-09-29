Завьялов о «Витязе» и 1:0 с «Ладой»: «Галузин сделал свое дело. Так должен играть не только лидер, но и каждый игрок»

Теги Лада Витязь КХЛ Александр Завьялов Владимир Галузин Хоккей

Александр Завьялов оценил победу «Витязя» над «Ладой» (1:0 ОТ) в КХЛ.

«Хорошая, боевая игра. Хорошее меньшинство у соперников, не получилось реализовать моменты. «Лада» очень агрессивно играет в меньшинстве, предупреждали ребят. Есть над чем работать.

То, что произошло в овертайме, вы сами увидели. В первую очередь рад за ребят. Они услышали, что мы хотим от них. Есть нюансы, и из них складывается игра, складывается победа. Вот сегодня эти нюансы они начали понимать.

Конечно, до идеального еще далеко, но хотелось бы, чтобы больше не было той психологии, которая присутствовала в предыдущих проигрышных матчах. Неважно, как складывается матч, нужно играть от начала до конца.

Приз лучшему игроку команды в раздевалке достался Галузину, он сделал свое дело. Так должен играть не только лидер, но и каждый игрок», – сказал главный тренер «Витязя».

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