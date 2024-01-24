Леонтьев о действии Сетдикова в овертайме с «Торпедо»: «Ничто не дает право так играть на синей линии, делать такие грубейшие ошибки»

Олег Леонтьев дал комментарий о поражении от «Торпедо».

«Нефтехимик» уступил со счетом 2:3 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Неплохо начали первый период. Несмотря на то, что в первом периоде у нас было три удаления, мы выстояли. Однако потом соперник очень прилично добавил.

Во втором и в третьем периодах по голевым моментам, можно сказать, было равенство. Интересный хоккей, думаю, для зрителей. В овертайме индивидуальная ошибка привела к победе соперника.

Достойно парни сражались, молодцы, заработали очко, но всегда хочется большего. Надо стремиться к максимуму.

– два гола забил, но в овертайме такая досадная ошибка… Герой или антигерой? Как можно оценить?

– Получается многогранный герой. Считаю, что нужно играть на командный результат.

Я уже в раздевалке сказал, что, независимо, сколько ты забиваешь голов, ты должен играть и на оборону, а в графе пропущенные шайбы должен быть ноль.

Ничто не дает право так играть на синей линии, делать такие грубейшие ошибки.

Все играют на положительный результат матча. Играть нужно правильно, дисциплинированно, – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.