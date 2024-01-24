«Торпедо» победило «Нефтехимик», отыгравшись с 0:2. Команда Леонтьева нанесла 15 бросков за игру, из них 2 – за третий период и овертайм
«Торпедо» одержало вторую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы уступали 0:2 уже к 11-й минуте первого периода.
Затем первую шайбу отыграл Андрей Белевич во втором периоде, а в третьем отрезке счет сравнял Никита Шавин.
В овертайме победную шайбу забросил Игорь Ларионов-младший.
«Торпедо» перебросало соперника со счетом 27:15.
«Нефтехимик» нанес 15 бросков за игру, из которых 13 были выполнены в первые два периода. В третьем периоде – один бросок, в овертайме – один.