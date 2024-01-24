«Торпедо» победило «Нефтехимик», отыгравшись с 0:2. Команда Леонтьева нанесла 15 бросков за игру, из них 2 – за третий период и овертайм

Теги Нефтехимик Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Олег Леонтьев Андрей Белевич Игорь Ларионов-младший Никита Шавин Хоккей

«Торпедо» одержало вторую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы уступали 0:2 уже к 11-й минуте первого периода.

Затем первую шайбу отыграл Андрей Белевич во втором периоде, а в третьем отрезке счет сравнял Никита Шавин.

В овертайме победную шайбу забросил Игорь Ларионов-младший.

«Торпедо» перебросало соперника со счетом 27:15.

«Нефтехимик» нанес 15 бросков за игру, из которых 13 были выполнены в первые два периода. В третьем периоде – один бросок, в овертайме – один.

12 комментариев
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Торпедо с Победой!!!
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камбэковны))
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Потому что сетдиков баран, вместо того чтобы бросить он оставляет шайбу сопернику и итог проигрыш в от
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Тяжелая победа! Парни отыгрались и вытянули игру… Командная победа!
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Особенно Шавина поздравляем, давно ждали от него важных голов!
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Опять нижние звенья вытащили, как с магниткой
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Ответ Нияз Салахов
Потому что сетдиков баран, вместо того чтобы бросить он оставляет шайбу сопернику и итог проигрыш в от
Лед испортился в конце как сказал Ларионов младший, так то он все нормально сделал. Считай несчастный случай
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Ответ Нияз Салахов
Нефтехимик потому что сегодня не очем, по этому Торпедо и выиграло
Вы матч вообще смотрели?
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Ответ Сергей Кошкин
Особенно Шавина поздравляем, давно ждали от него важных голов!
Он скоро Гончарука обойдет по голам)
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Нефтехимик потому что сегодня не очем, по этому Торпедо и выиграло
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Сетдиков конечно же топ! Но, профессорский стиль практически эталонный. Хотелось бы, чтобы для Кахаэль, в особенности для таких бедолаг Игры как Ак Барс, подготовил достаточно специалистов тренерской направленности с Правильными взглядами на этот прекрасный вид. Примером быть мало, злых многовато все таки
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Старались мужики , бились , играли не плохо два периода , в третьем Торпедо поддавило , так бывает. Проигран бой , но не война. Боремся дальше. Выше голову Нефтехимик.
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