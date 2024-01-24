«Торпедо» победило «Нефтехимик», отыгравшись с 0:2. Команда Леонтьева нанесла 15 бросков за игру, из них 2 – за третий период и овертайм

«Торпедо» одержало вторую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Нижегородцы уступали 0:2 уже к 11-й минуте первого периода.

Затем первую шайбу отыграл Андрей Белевич во втором периоде, а в третьем отрезке счет сравнял Никита Шавин.

В овертайме победную шайбу забросил Игорь Ларионов-младший.

« » перебросало соперника со счетом 27:15.

« » нанес 15 бросков за игру, из которых 13 были выполнены в первые два периода. В третьем периоде – один бросок, в овертайме – один.