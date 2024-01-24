Ротенберг про пента-трик Демидова: «С кем играли? На каком месте «Амурские Тигры»? Надо проявлять себя против лидеров. Ребята сразу вливаются в систему – у нас единая система игры»

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Амурские Тигры Роман Ротенберг Иван Демидов Амир Нугманов Иван Ремезовский Хоккей

Роман Ротенберг ответил, может ли Иван Демидов сыграть за СКА.

– Иван Демидов оформил пента-трик за СКА-1946. Это является аргументом, чтобы мы увидели его в основе?

– С кем они играли?

– Против «Амурских Тигров».

– А на каком месте «Амурские Тигры»?

– Первое место Серебряного дивизиона. Сильная команда.

– Хотелось бы, чтобы лидеры проявляли себя против лидеров в первую очередь. Конечно, мы очень рады, что наши хоккеисты показывают такие результаты – победили 12:0. Молодцы, но у команды серьезные задачи – надо проявлять себя против лидеров. Против ярославского «Локомотива», ЦСКА, московского «Динамо». Там сильные команды.

Мы верим, что наша молодежка добьется лучшего результата. У них одна задача – Кубок Харламова. Повторить успех. Хочу только пожелать всем удачи.

Амир Нугманов и Иван Демидов – совершенно разные хоккеисты. Их можно использовать по-разному. Здорово, что у нас есть такие ребята. И такие, как Иван Ремезовский, которые переходят к нам из команд МХЛ и ВХЛ.

Так как у нас единая система игры, тренерский штаб работает в унисон, они приходят и сразу вливаются в нашу систему. Их не надо переучивать. Это очень важный показатель.

Поэтому так здорово влились два хоккеиста 2005 года рождения – Иван Ремезовский и Амир Нугманов.

Иван Демидов, как вы знаете, – первый в истории СКА нападающий 2005 года рождения, который сыграл на уровне КХЛ, а Иван Ремезовский – первый защитник 2005 года рождения, который сыграл на основу. Для них все только начинается.

Это отличный показатель для нас, что ребята приходят сюда и работают. У них трудовая этика на высоком уровне. Они рубятся на тренировках, вносят к нам эту энергию и задор, дерзость. Это молодые и дерзкие ребята – то, что нам нужно.

Кроме того, что они работают здорово, они еще и вносят вклад в победу. Показывают результаты. Это заслуга всех тренеров.

Коммуникация тренерского штаба, постоянное общение – это огромный труд, но это дает результат. Хочу только пожелать удачи всем молодым ребятам. Мы всех ждем.

Нужно выигрывать с таким счетом и в будущем, но важно побеждать лидеров. Дай Бог, Иван Демидов наберет столько очков против лидеров, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов сделал пента-трик, набрав 6 очков в игре с «Амурскими Тиграми». У форварда 45 очков в 23 играх МХЛ, в СКА он не играл с сентября

10 комментариев
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С кем они играли? На каком они месте? А вы кто? А я кто? А мы где?
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Бла-бла-бла... одна "вода"
+6
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Ответ CaSpeR-13
в стиле карпина на которого дрочат все как не в себя
сравнил хрен с пальцем... Карпин просмотрел 800 матчей ЛЧ?
+3
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Ротенберг превратился в Байдена? Дезориентация в пространстве?
+3
-1
+2
А с кем ты на Кубке первого канала играл? ))
+1
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+1
Мечты о прекрасном.

Жизнь заклеила Ротену рот,
Чтобы он не давал интервью.
Клей схватился. Победа. И вот
Рому вертит жизнь на бую.
+1
0
+1
Одна вода . Ничего нового . Наши воспитанники . Бггг.
+3
-3
0
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