Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов сделал пента-трик, набрав 6 очков в игре с «Амурскими Тиграми». У форварда 45 очков в 23 играх МХЛ, в СКА он не играл с сентября
Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов забил пять голов в матче МХЛ.
18-летний нападающий СКА-1946 забросил пять шайб и голевую передачу в игре против «Амурских Тигров» (12:0) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.
Нападающий нанес семь бросков по воротам в этой встрече.
Форвард продлил результативную серию до 12 игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 32 (14+18) баллами.
В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 45 (20+25) баллов в 23 играх чемпионата МХЛ.
Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.
В составе СКА Иван Демидов не появлялся с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел четыре игры в КХЛ при среднем игровом времени 07:29.