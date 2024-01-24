Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов сделал пента-трик, набрав 6 очков в игре с «Амурскими Тиграми». У форварда 45 очков в 23 играх МХЛ, в СКА он не играл с сентября

Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов забил пять голов в матче МХЛ.

18-летний нападающий забросил пять шайб и голевую передачу в игре против «Амурских Тигров» (12:0) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Нападающий нанес семь бросков по воротам в этой встрече.

Форвард продлил результативную серию до 12 игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 32 (14+18) баллами.

В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 45 (20+25) баллов в 23 играх чемпионата .

Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.

В составе СКА Иван Демидов не появлялся с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел четыре игры в при среднем игровом времени 07:29.