Один из фаворитов драфта НХЛ Демидов сделал пента-трик, набрав 6 очков в игре с «Амурскими Тиграми». У форварда 45 очков в 23 играх МХЛ, в СКА он не играл с сентября

Теги СКА НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Амурские Тигры Иван Демидов Хоккей

Один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов забил пять голов в матче МХЛ.

18-летний нападающий СКА-1946 забросил пять шайб и голевую передачу в игре против «Амурских Тигров» (12:0) в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Нападающий нанес семь бросков по воротам в этой встрече.

Форвард продлил результативную серию до 12 игр в МХЛ, отметившись на этом промежутке 32 (14+18) баллами.

В общей сложности на данный момент Иван Демидов набрал 45 (20+25) баллов в 23 играх чемпионата МХЛ.

Хоккеист является одним из фаворитом драфта НХЛ-2024.

В составе СКА Иван Демидов не появлялся с сентября 2023 года. В этом сезоне он провел четыре игры в КХЛ при среднем игровом времени 07:29.

5 комментариев
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Почему он не играет в вышке хотя бы! Ваня, нельзя продлеваться, нельзя, Ваня!
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Ответ 5kywn5cddd
Почему он не играет в вышке хотя бы! Ваня, нельзя продлеваться, нельзя, Ваня!
а у него контракт до какого?
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Ответ Дима Миронов
а у него контракт до какого?
Вроде до 2025
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Ответ Дима Миронов
а у него контракт до какого?
До 25 года
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Ответ 5kywn5cddd
Почему он не играет в вышке хотя бы! Ваня, нельзя продлеваться, нельзя, Ваня!
Может поэтому и не дают играть, что намекнул про отъезд в 2025 г
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