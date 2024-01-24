«Локомотив» проиграл «Сочи». Бердину не хватило 17 секунд до шатаута – вратарь отразил 41 из 42 бросков

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Андрей Сергеев Сочи Михаил Бердин Хоккей

«Локомотив» уступил «Сочи» в матче КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин отразил 41 из 42 бросков соперника, пропустив шайбу на 59:43 – отличился Андрей Сергеев.

«Локомотив» перебросал оппонента со счетом 42:22, по броскам в сторону ворот – 79:40. Хоккеисты «Сочи» заблокировали 28 бросков соперника.

«Локомотив» находится на первой позиции в таблице Западной конференции, «Сочи» – на десятой.

9 комментариев
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Повезло Локомотиву, что Витязь и Сочи не сыграют в плей-офф: вот они, главные криптониты, не ЦСКА.

Ну а вообще абсолютно бездарная бесхребетная игра, без какого-либо желания, с практически идентичным по сравнению с игрой против Витязя сценарием. Можно же включить хоть немного самолюбия и забить в ворота андердога больше 1 шайбы дома, при своих болельщиках. Из 18 поражений в сезоне 8 - командам из нижней половины таблицы. Весело)
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Ощущение такое: если Бочаров в воротах, то у всей команды дрожат колени...
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Ответ Pavlik76
молодёжи бы лучше дал поиграть, чем выставлять такую клоунаду!
Был бы азарт и желание на площадке. Как раз ровно то, чего сегодня не было. Собственно, если сегодня и были какие-то цели, то явно не выиграть
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Когда Бердин на кураже, а остальные хоккеисты играют в обороне просто и без нарушений, у Сочи многое получается, в том числе острые контратаки. Жаль, что отдали Рендулича и оставили Третьяка - сейчас бы уверенно шли в середине.
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Ответ vdksjs
Повезло Локомотиву, что Витязь и Сочи не сыграют в плей-офф: вот они, главные криптониты, не ЦСКА. Ну а вообще абсолютно бездарная бесхребетная игра, без какого-либо желания, с практически идентичным по сравнению с игрой против Витязя сценарием. Можно же включить хоть немного самолюбия и забить в ворота андердога больше 1 шайбы дома, при своих болельщиках. Из 18 поражений в сезоне 8 - командам из нижней половины таблицы. Весело)
молодёжи бы лучше дал поиграть, чем выставлять такую клоунаду!
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На аве (профиль спортс) Сочи новая эмблема? Они их так часто меняют?
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Непонятно , для чего нападающие Локомотива выходили сегодня на лёд? В начале первенства Сочи воткнуло Локомотиву в Ярославле "сухаря "5-0 -говорили случайность ,не настроились на соперника , а выходит вовсе не случайность ,глядя на итог сегодняшнего матча ,где Сочи то уже особо и за очки то не нужно рваться -но они побед-молодцы!
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Очередное не профессиональное отношение игроков Локомотива к делу ( работе). Вышли на расслабоне , мол обыграем аутсайдера не напрягаясь, на одном коньке . Весь матч катались , как сонные мухи . Зачем тогда в предыдущем матче обыгрывали Авангард , устали , что- ли ? Теперь на расслабоне можно два , три матча катать ? Надоело уже на такое неуважение к болельщикам смотреть ! С таким отношением ни один из этого состава в НХЛ не заиграет !
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Сочи молодцы!С победой!
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