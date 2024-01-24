«Локомотив» проиграл «Сочи». Бердину не хватило 17 секунд до шатаута – вратарь отразил 41 из 42 бросков
«Локомотив» уступил «Сочи» в матче КХЛ.
Команда тренера Игоря Никитина уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Сочи» Михаил Бердин отразил 41 из 42 бросков соперника, пропустив шайбу на 59:43 – отличился Андрей Сергеев.
«Локомотив» перебросал оппонента со счетом 42:22, по броскам в сторону ворот – 79:40. Хоккеисты «Сочи» заблокировали 28 бросков соперника.
«Локомотив» находится на первой позиции в таблице Западной конференции, «Сочи» – на десятой.
Ну а вообще абсолютно бездарная бесхребетная игра, без какого-либо желания, с практически идентичным по сравнению с игрой против Витязя сценарием. Можно же включить хоть немного самолюбия и забить в ворота андердога больше 1 шайбы дома, при своих болельщиках. Из 18 поражений в сезоне 8 - командам из нижней половины таблицы. Весело)