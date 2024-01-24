«Локомотив» проиграл «Сочи». Бердину не хватило 17 секунд до шатаута – вратарь отразил 41 из 42 бросков

«Локомотив» уступил «Сочи» в матче КХЛ.

Команда тренера уступила со счетом 1:2 в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер « » Михаил Бердин отразил 41 из 42 бросков соперника, пропустив шайбу на 59:43 – отличился .

«Локомотив» перебросал оппонента со счетом 42:22, по броскам в сторону ворот – 79:40. Хоккеисты « » заблокировали 28 бросков соперника.

« » находится на первой позиции в таблице Западной конференции, «Сочи» – на десятой.