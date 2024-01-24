Агент Билялова: «Все то, что пишут, – это обман и спекуляции. Даже не приступали к переговорам с «Ак Барсом». История Аликина и ЦСКА – тот же корреспондент распространял слухи»

Агент Тимура Билялова заявил, что переговоры с «Ак Барсом» еще не начинались.

Ранее появилась информация, что клуб предлагает вратарю соглашение на два года. Голкипер хотел бы договор на три сезона.

«Хочу сказать, что все то, что сейчас пишут про Тимура Билялова – это обман и спекуляции.

На сегодняшний день ситуация выглядит так, что мы даже не приступали к переговорам с « ». Прочитал, что якобы Тимуру предложили новый контракт на три года по 55 млн рублей за год.

Знаете, это та же история, как в случае с Евгением Аликиным, которого отправляли в ЦСКА, из той же оперы. Тот же корреспондент занимался распространением подобных слухов.

Сейчас Тимур Билялов помогает своей команде и настроен побеждать в каждом матче, а все переговоры будут позже», – сказал представитель хоккеиста .