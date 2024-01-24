«Ак Барс» предлагает Билялову контракт на 2 года, вратарь хочет заключить трехлетнее соглашение. Переговоры приостановлены, но скоро возобновятся

«Ак Барс» и Тимур Билялов не могут согласовать новый контракт.

Действующее соглашение вратаря с казанским клубом действует до конца этого сезона. Весной Билялов может стать неограниченно свободным агентом.

По информации «Бизнес Online», переговоры о продлении контракта начались еще в прошлом году, но сейчас приостановлены. Стороны разошлись во мнении о сроке нового контракта и его сумме: хоккеист хочет заключить договор на 3 года, а клуб предлагает двухлетнее соглашение.

В « » считают 2 года оптимальным сроком контракта, поскольку в марте Билялову исполнится 29 лет, он получает травмы почти в каждом сезоне, а в составе команды есть и .

Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь разногласия у сторон небольшие.

Ожидается, что скоро переговоры между «Ак Барсом» и игроком возобновятся, в Казань специально прилетит агент вратаря . Существует большая вероятность, что агент и клуб в итоге договорятся о продлении соглашения на условиях, которые устроят обе стороны.

Отмечается, что интерес к Билялову проявляют 3 клуба .