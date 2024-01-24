«Ак Барс» предлагает Билялову контракт на 2 года, вратарь хочет заключить трехлетнее соглашение. Переговоры приостановлены, но скоро возобновятся

Теги Ак Барс КХЛ Юрий Николаев Тимур Билялов Амир Мифтахов Артур Ахтямов Хоккей

«Ак Барс» и Тимур Билялов не могут согласовать новый контракт.

Действующее соглашение вратаря с казанским клубом действует до конца этого сезона. Весной Билялов может стать неограниченно свободным агентом. 

По информации «Бизнес Online», переговоры о продлении контракта начались еще в прошлом году, но сейчас приостановлены. Стороны разошлись во мнении о сроке нового контракта и его сумме: хоккеист хочет заключить договор на 3 года, а клуб предлагает двухлетнее соглашение. 

В «Ак Барсе» считают 2 года оптимальным сроком контракта, поскольку в марте Билялову исполнится 29 лет, он получает травмы почти в каждом сезоне, а в составе команды есть Артур Ахтямов и Амир Мифтахов.

Что касается финансовой стороны вопроса, то здесь разногласия у сторон небольшие. 

Ожидается, что скоро переговоры между «Ак Барсом» и игроком возобновятся, в Казань специально прилетит агент вратаря Юрий Николаев. Существует большая вероятность, что агент и клуб в итоге договорятся о продлении соглашения на условиях, которые устроят обе стороны.

Отмечается, что интерес к Билялову проявляют 3 клуба КХЛ

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2 комментария
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Отличный кипер ,в плей офф вообще сумасшедший , но травм нужно конечно поменьше
ну и подспорье конечно очень крутое растет
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