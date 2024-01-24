Кокорев не жалеет о словах про Кубок Гагарина: «Это мечта каждого в КХЛ. Буду идти к этой цели. Если будем сражаться в каждой игре, она станет ближе»

Дмитрий Кокорев рассказал о своей цели выиграть Кубок Гагарина.

– На августовском турнире разлетелась ваша фраза о цели « » на сезон – Кубке Гагарина. Не жалеете сейчас о своих словах?

– Не жалею. Надо выходить на лед и ничего не бояться. У каждого хоккеиста и тренера должна быть цель – выиграть Кубок Гагарина. Это мечта каждого в . Если начинать чемпионат только с мыслью о попадании в плей-офф, то это неправильно. Цель – всегда Кубок.

Я не жалею, что так сказал. Буду идти к этой цели. Не знаю, сколько для этого понадобится времени. Если твоя цель – только остаться на работе и подписать новый контракт, разве это цель? Надо стремиться к победам.

– Вашу философию сложно доносить до игроков? В «Сочи» хорошая инфраструктура, но больших задач команда не решает. К контракту в клубе некоторые могут отнестись как к подарку судьбы.

– Все – внутри нас. В Северной Америке много примеров, когда молодая команда выходит в плей-офф с последнего места и может выиграть Кубок. Все дело в нас самих. Если мы захотим этого, если будем сражаться в каждой игре, то эта цель станет ближе. Если будем сдаваться и опускать руки, то тяжело что-то выиграть. А город неважен.

Конечно, свои нюансы есть. Мы – третья команда лиги по перелетам. Поездки тяжелые. Мы прилетаем всегда ночью, следующий день разбит. Это минус. Я лично спокойно отношусь к солнцу и морю. Где бы мы ни были, надо стремиться к большим целям в жизни.

– В КХЛ слабо представляется сценарий, когда команда, вышедшая в плей-офф с последнего места любой конференции, выиграет .

– Надо ломать стереотипы.

– Разве это реально?

– А почему нет? Почему в НХЛ это реально, а у нас нет?

– В НХЛ платежные ведомости команд очень близки, соответственно, и возможности равны.

– Согласен. Но если грамотно подойти к плей-офф, то все возможно. Плей-офф – другой хоккей, другой турнир. Можно выигрывать в овертаймах и пройти топового соперника. Дальше – то же самое. Все возможно в хоккее. Конечно, у нас сразу видны топовые команды, но надо ломать стереотипы. Почему бы и нет? Середнячки могут навязать хорошую борьбу и побороться за Кубок, – сказал Дмитрий Кокорев.