Кучеров с 3+1, Хинтц с 2+1, Скиннер с 11-й победой подряд и рекордом «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Эдмонтон Даллас НХЛ Никита Кучеров Роопе Хинтц Стюарт Скиннер Хоккей

Никита Кучеров с 3+1 в матче с «Флайерс» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1). Он одержал 11-ю победу подряд и обновил клубный рекорд, превзойдя достижение Гранта Фюра (10 побед в сезоне-1985/86). 

Вторая звезда – форвард «Далласа» Роопе Хинтц с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:4). 

Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 4 (3+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:3). Он первым в сезоне набрал 80 баллов и вернул лидерство в гонке бомбардиров. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Молодчик Никита -красиво играешь и уже по три залетают от твой клюшки шайб в ворота соперников ! С хет -триком тебя !
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий