Кучеров с 3+1, Хинтц с 2+1, Скиннер с 11-й победой подряд и рекордом «Эдмонтона» – звезды дня в НХЛ

Никита Кучеров с 3+1 в матче с «Флайерс» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь « » Стюарт Скиннер, отразивший 27 из 28 бросков в матче с «Коламбусом» (4:1). Он одержал 11-ю победу подряд и обновил клубный рекорд, превзойдя достижение Гранта Фюра (10 побед в сезоне-1985/86).

Вторая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Детройтом» (5:4).

Первая звезда – форвард « » с 4 (3+1) очками в матче с «Филадельфией» (6:3). Он первым в сезоне набрал 80 баллов и вернул лидерство в гонке бомбардиров.