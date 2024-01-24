Кучеров сделал 5-й хет-трик в НХЛ. Он на 4-м месте в истории «Тампы» по числу игр с 3+ шайбами
Никита Кучеров сделал 5-й хет-трик в НХЛ.
Форвард «Тампы» забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфиии» (6:3), прервав серию из 6 матчей без голов в регулярном чемпионате НХЛ.
На его счету стало 80 (31+49) очков в 47 играх в текущем сезоне. Хет-трик стал для россиянина первым с января 2022 года и 5-м за карьеру в лиге.
Кучеров вышел на чистое 4-е место по числу игр с 3+ шайбами в рамках регулярок в истории «Лайтнинг», опередив Тайлера Джонсона (4).
Выше идут Стивен Стэмкос (12), Мартен Сен-Луи (8) и Винсент Лекавалье (6).
Машина.
Лишь бы к плей офф не растерять ход.