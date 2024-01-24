Кучеров сделал 5-й хет-трик в НХЛ. Он на 4-м месте в истории «Тампы» по числу игр с 3+ шайбами

Никита Кучеров сделал 5-й хет-трик в НХЛ.

Форвард « » забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфиии» (6:3), прервав серию из 6 матчей без голов в регулярном чемпионате НХЛ.

На его счету стало 80 (31+49) очков в 47 играх в текущем сезоне. Хет-трик стал для россиянина первым с января 2022 года и 5-м за карьеру в лиге.

Кучеров вышел на чистое 4-е место по числу игр с 3+ шайбами в рамках регулярок в истории «Лайтнинг», опередив (4).

Выше идут (12), (8) и (6).