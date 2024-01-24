Кучеров сделал 5-й хет-трик в НХЛ. Он на 4-м месте в истории «Тампы» по числу игр с 3+ шайбами

Теги рейтинги Тампа-Бэй Винсент Лекавалье Мартен Сен-Луи НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Тайлер Джонсон Хоккей

Никита Кучеров сделал 5-й хет-трик в НХЛ.

Форвард «Тампы» забросил 3 шайбы в ворота «Филадельфиии» (6:3), прервав серию из 6 матчей без голов в регулярном чемпионате НХЛ.

На его счету стало 80 (31+49) очков в 47 играх в текущем сезоне. Хет-трик стал для россиянина первым с января 2022 года и 5-м за карьеру в лиге. 

Кучеров вышел на чистое 4-е место по числу игр с 3+ шайбами в рамках регулярок в истории «Лайтнинг», опередив Тайлера Джонсона (4). 

Выше идут Стивен Стэмкос (12), Мартен Сен-Луи (8) и Винсент Лекавалье (6). 

7 комментариев
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Кучеров вышел на 176-е место по очкам за всю историю(809)!
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Уже 80 очков!

Машина.

Лишь бы к плей офф не растерять ход.
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Надеюсь Кучеру отдадут Харт Трофи в этом году 🤝 как никто заслужил
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У Стэмкоса всего 12 хет-триков...... думал их гораздо больше. Вроде суперснайпер, забил больше 500 шайб, выигрывал Ришар, а результат не самый выдающийся.
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Ответ Сергей Носков
Не самый выдающийся, да, но Куч ни за что не догонит.
Куч не снайпер,по очкам он уделяет Стэмкоса и это главное)
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Ответ ogent
У Стэмкоса всего 12 хет-триков...... думал их гораздо больше. Вроде суперснайпер, забил больше 500 шайб, выигрывал Ришар, а результат не самый выдающийся.
Если бы куч бросал чаще то уже был бы лидером по этому показателю. Бросок отличный у него, не слабее стэмкоса
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