«Спартак» забил 4 гола «Динамо» за 12 минут первого периода. Моторыгин был заменен после третьей пропущенной шайбы
«Спартак» забил «Динамо» четыре гола в первом периоде.
Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
В течение 12 минут первого периода команда тренера Алексея Жамнова забросила четыре шайбы в ворота соперника – дубль сделал Максим Цыплаков, также отличились Шейн Принс и Михал Чайковски.
После третьей пропущенной шайбы «Динамо» заменило Максима Моторыгина на Илью Коновалова.
Коновалов пропустил гол спустя 2 минуты и 24 секунды после выхода на лед. «Спартак» лидирует 4:1 в первом периоде игры.