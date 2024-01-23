«Спартак» забил 4 гола «Динамо» за 12 минут первого периода. Моторыгин был заменен после третьей пропущенной шайбы

«Спартак» забил «Динамо» четыре гола в первом периоде.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата .

В течение 12 минут первого периода команда тренера забросила четыре шайбы в ворота соперника – дубль сделал Максим Цыплаков, также отличились Шейн Принс и Михал Чайковски.

После третьей пропущенной шайбы « » заменило на Илью Коновалова.

Коновалов пропустил гол спустя 2 минуты и 24 секунды после выхода на лед. «Спартак» лидирует 4:1 в первом периоде игры.