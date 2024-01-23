«Спартак» забил 4 гола «Динамо» за 12 минут первого периода. Моторыгин был заменен после третьей пропущенной шайбы

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Динамо Илья Коновалов Максим Моторыгин Хоккей

«Спартак» забил «Динамо» четыре гола в первом периоде.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

В течение 12 минут первого периода команда тренера Алексея Жамнова забросила четыре шайбы в ворота соперника – дубль сделал Максим Цыплаков, также отличились Шейн Принс и Михал Чайковски.

После третьей пропущенной шайбы «Динамо» заменило Максима Моторыгина на Илью Коновалова.

Коновалов пропустил гол спустя 2 минуты и 24 секунды после выхода на лед. «Спартак» лидирует 4:1 в первом периоде игры.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
в этом сезоне Спартак с Динамо феерии друг с другом выдают
+3
0
+3
Спартак ещё и забил в меньшинстве, Динамики вышли расслабленными. Жаль Макса, дали расстреливать, а Илюша вышел и сразу пасы мя©ным давать начал. Вообще Динамо такие проигрышные игры как Спартак вытягивать не умеет. Сейчас если во втором периоде ещё нам закинут, поеду домой, завтра на работу. Такие накауты Кудашевцы держать не умеют.
0
0
0
Зря заменили Моторыгина после третей. Я думаю, он бы перезагрузился и заиграл.. А Коновал без шансов.
0
0
0
уххххх, жаришка от Спартака ♥🤍
0
0
0
Ответ Пользователь_369
Зря заменили Моторыгина после третей. Я думаю, он бы перезагрузился и заиграл.. А Коновал без шансов.
Дело не столько в Моторе, команда вообще непохожа на себя, шайба на клюшке не держится, бросков нормальных нет. Шестая шайба это что за шоу?. Не выдержал, впервые после второго периода домой уезжаю с арены. Дома да, вырубал телек, а тут утопия, не на что смотреть. Спартак то не сильнее играет, просто у Динамо одни ошибки. Это прям повторение с Торпедо.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий