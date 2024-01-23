Владимир Плющев: «Кравец сработал в режиме «вспорхнул – упал» в прошлом сезоне. «Авангарду» нужна большая тренерская работа, чтобы это не повторилось»
Владимир Плющев поделился мыслями об игре «Авангарда».
Клуб выиграл 7 из 8 последних матчей.
– Что скажете про набравший ход «Авангард»?
– Год назад Омск тоже набирал ход, но в плей-офф его прочитал «Ак Барс». Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, помнится, обижался на критику, но в прошлом сезоне он сработал в режиме «вспорхнул – упал».
Омску нужна большая тренерская работа, чтобы это не повторилось, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
И Верба расцветёт!