Владимир Плющев: «Кравец сработал в режиме «вспорхнул – упал» в прошлом сезоне. «Авангарду» нужна большая тренерская работа, чтобы это не повторилось»

Теги Ак Барс Авангард Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Владимир Плющев поделился мыслями об игре «Авангарда».

Клуб выиграл 7 из 8 последних матчей.

– Что скажете про набравший ход «Авангард»?

– Год назад Омск тоже набирал ход, но в плей-офф его прочитал «Ак Барс». Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец, помнится, обижался на критику, но в прошлом сезоне он сработал в режиме «вспорхнул – упал».

Омску нужна большая тренерская работа, чтобы это не повторилось, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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9 комментариев
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Я не знаю,его конечно не за что критиковать,Григорич если честно молодец,без вопросов. Многие болельщики скажут вы что там одурели совсем,идёте первыми(по потерянным),ещё и недовольны...Дело в другом. Смотришь игры,такое ощущение,что нету яиц у команды,до важных матчей дело дойдет и весь этот карточный домик мигом рассыпется,все это лидерство чемпионатное. Это на уровне ничем не подкрепленных ощущений(моих лично),кроме прошлой серии с ак баром,матчей с ними же в регулярке,да и со всеми лидерами нынешней регулярки. Я рад буду ошибиться.
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+9
че то усатого много стало на ресурсе! йозе ща обидился)))
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+2
Плющев, помним ваши тренерские способности и вам напомню ,как вы сборную Страны возглавляли в 2003 г и она под вашим руководством заняла 7 место , а так же и вашу работу тренером в Казахстанском " Казцинк - Торпедо " !
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А мне хочется верить в Михаила Григорьевича до конца , хороший, воспитанный дядька
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Плюща на царство!
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Ответ Nomer22
Я не знаю,его конечно не за что критиковать,Григорич если честно молодец,без вопросов. Многие болельщики скажут вы что там одурели совсем,идёте первыми(по потерянным),ещё и недовольны...Дело в другом. Смотришь игры,такое ощущение,что нету яиц у команды,до важных матчей дело дойдет и весь этот карточный домик мигом рассыпется,все это лидерство чемпионатное. Это на уровне ничем не подкрепленных ощущений(моих лично),кроме прошлой серии с ак баром,матчей с ними же в регулярке,да и со всеми лидерами нынешней регулярки. Я рад буду ошибиться.
возможно не хватает в раздевалке мотиватора,надеюсь Верба щас возьмёт это на себя)))
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Ответ Вячеслав Лобачев
возможно не хватает в раздевалке мотиватора,надеюсь Верба щас возьмёт это на себя)))
Придёт Весна!
И Верба расцветёт!
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Ответ Леонид Кладовщиков
п. о. покажет что и как. у авангарда состав приличный. тренер тоже норм. автобус била можно объехать. НО есть ещё и судьи...
Ак барс может быть в первом раунде,дальше перекрестный.Не надо нам Ак Барс в первом раунде лучше)
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