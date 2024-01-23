Шарипзянов о системе Хартли: «Он вел тонкую тактическую, техническую и психологическую работу. Считывал характеры игроков»

Теги Авангард Нефтехимик Максим Сушинский Боб Хартли КХЛ Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов высказался о системе тренера Боба Хартли.

– Назовите факты, по которым вы выбрали «Авангард» после «Нефтехимика».

– Во-первых, «Авангард» всегда был очень ярким, выделялся. Это топ-клуб КХЛ, который стремился и стремится к лидерству на Востоке и чемпионству. «Нефтехимик» в этом плане проще.

Хотелось больших результатов. Только бросая себе новые, более масштабные, вызовы в спорте, я чувствую, что развиваюсь как игрок. 

Во-вторых, хорошее впечатление на меня произвел Максим Сушинский. Еще до перехода мы общались с ним в Балашихе. Понравилось, что он не уговаривал, а спокойно рассказывал про клуб, команду, Боба Хартли, как все устроено. У него получилось заинтересовать. 

И третье – как раз сам Боб. После АХЛ было интересно вновь поработать с иностранным специалистом. Он, кстати, позвонил мне почти сразу же после подписания контракта, сказал, что могу обращаться к нему в любое время.

– Обращались?

– Не приходилось, к нему не оставалось вопросов. Он всегда много объяснял, старался углубиться во все детали, где-то даже больше, чем ты готов слушать. Все четко, системно. 

– До этого вы сталкивались с таким тренерским подходом?

– Именно таким – нет. Систему Хартли сложно сравнить с кем-то и чем-то другим. Он вел тонкую и тактическую, и техническую, и психологическую работу. Считывал характеры и возможности игроков, требовал от каждого конкретных действий в конкретных ситуациях, при том, что у каждого своя роль.

Конкретно моя роль не предполагала атаку, она предполагала хорошую работу в обороне. Поначалу загонялся от этого, учитывая, что в «Нефтехимике» последние два сезона набирал по 20 с лишним очков. 

Был момент, когда поступил по-своему, у меня ничего не вышло, и Боб сказал, что я вообще не умею играть в хоккей. Мог посадить меня на лавку в середине третьего и больше не выпускать. Это были его психологические игры на прочность, терпение, сопротивление.

В какой-то момент я понял, что он от меня хочет, стал больше прислушиваться – в апреле поднял над головой Кубок Гагарина. Что сказать... Боб знал, что он делал. Он профессионал, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

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4 комментария
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буквально вчера пересмотрел документалку о победе клуба в КГ , это было реально круто , и очень тяжело
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Дамир в очередной раз ткнул носом адептов Волкова, утверждающих, что именно он собрал чемпионский состав, подтвердив, что изначально с ним вёл переговоры Сушинский.
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Только Кожевникову не показывайте это вью
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Это большая проблема . К сожалению нет .. да и не было в КХЛ по настоящему крутых российский тренеров , так плюс-минус один уровень бывшие хоккеисты , какие-то непонятые люди ..берут любого кто под руку подвернется . По памяти только Знарок (тоже кстати бывший хоккеист :-) показывал в лучшие ! годы ! склонность к сему делу и возможно даже талант , но и то на фоне остального нашего болота . Тоска , все одинаковые чуть больше денег у команды и можно 10 лет в лидерах ходить . Возьмите меня в ЦСКА обещаю вывести в плей-офф и полуфинал Кубка как минимум .:-))
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