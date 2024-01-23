Кросби забросил 577-ю шайбу в НХЛ и делит 21-е место среди лучших снайперов в истории с Рекки

Теги рейтинги Питтсбург Аризона Марк Рекки Сидни Кросби НХЛ Яри Курри Хоккей

Сидни Кросби забросил 577-ю шайбу в НХЛ и делит 21-е место среди лучших снайперов.

Капитан «Питтсбурга» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:5). 

В текущем сезоне в активе 36-летнего канадца 48 (27+21) очков в 44 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1550 (577+973) очков в 1234 играх.

Кросби делит 21-е место среди лучших снайперов в истории лиги с Марком Рекки (577 шайб в 1652 играх). На 20-м месте идет Яри Курри (601 в 1251). 

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4 комментария
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На 40+ голов и примерно 90 очков по итогам сезона идет Сид. Всем ветеранам ветеран!
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