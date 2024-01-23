Кросби забросил 577-ю шайбу в НХЛ и делит 21-е место среди лучших снайперов в истории с Рекки

Сидни Кросби забросил 577-ю шайбу в НХЛ и делит 21-е место среди лучших снайперов.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (2:5).

В текущем сезоне в активе 36-летнего канадца 48 (27+21) очков в 44 играх. За карьеру в рамках регулярок – 1550 (577+973) очков в 1234 играх.

делит 21-е место среди лучших снайперов в истории лиги с (577 шайб в 1652 играх). На 20-м месте идет (601 в 1251).