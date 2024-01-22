Волков о «Тампе»: «Трудностям не удивлен – это нормально для НХЛ. Костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко»

Александр Волков высказался об игре «Тампы» в сезоне НХЛ.

– Удивлены тому, как тяжело « » дается нынешний сезон в , что она вполне может не попасть в плей-офф?

– Честно говоря, сейчас не очень сильно наблюдаю за ними. Отдельно смотрю голы, но полностью за матчами и статистикой не слежу.

В любом случае трудностям не удивлен. Это нормально для НХЛ, когда команда несколько лет доминирует, а потом переживает определенный спад.

Сколько лет подряд «Тампа» играла в финале? Три сезона подряд, два из них выиграла. Неудивительно, что теперь с ней некоторые проблемы.

– Потому многие и удивлены, что привыкли к непобедимости «Тампы».

– Там костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко.

И раньше , , , Виктор Хедман, Сергач (Михаил Сергачев) постоянно играли с травмами.

И сколько финалов и Кубков Стэнли сделали для «Тампы»? Три финала и два кубка. До этого еще некоторые из них выходили в финал. Эти нагрузки и травмы очень сказываются.

Плюс потолок зарплат. Но сейчас потихоньку выкарабкаются из своих проблем. Молодые ребята приедут и помогут, – сказал бывший нападающий «Тампы» Александр Волков, выигравший с командой Кубок Стэнли в 2020 году.