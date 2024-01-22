Волков о «Тампе»: «Трудностям не удивлен – это нормально для НХЛ. Костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко»
Александр Волков высказался об игре «Тампы» в сезоне НХЛ.
– Удивлены тому, как тяжело «Тампе» дается нынешний сезон в НХЛ, что она вполне может не попасть в плей-офф?
– Честно говоря, сейчас не очень сильно наблюдаю за ними. Отдельно смотрю голы, но полностью за матчами и статистикой не слежу.
В любом случае трудностям не удивлен. Это нормально для НХЛ, когда команда несколько лет доминирует, а потом переживает определенный спад.
Сколько лет подряд «Тампа» играла в финале? Три сезона подряд, два из них выиграла. Неудивительно, что теперь с ней некоторые проблемы.
– Потому многие и удивлены, что привыкли к непобедимости «Тампы».
– Там костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко.
И раньше Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт, Виктор Хедман, Сергач (Михаил Сергачев) постоянно играли с травмами.
И сколько финалов и Кубков Стэнли сделали для «Тампы»? Три финала и два кубка. До этого еще некоторые из них выходили в финал. Эти нагрузки и травмы очень сказываются.
Плюс потолок зарплат. Но сейчас потихоньку выкарабкаются из своих проблем. Молодые ребята приедут и помогут, – сказал бывший нападающий «Тампы» Александр Волков, выигравший с командой Кубок Стэнли в 2020 году.