Волков о «Тампе»: «Трудностям не удивлен – это нормально для НХЛ. Костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Стивен Стэмкос Никита Кучеров Брэйден Пойнт Александр Волков Михаил Сергачев Хоккей

Александр Волков высказался об игре «Тампы» в сезоне НХЛ.

– Удивлены тому, как тяжело «Тампе» дается нынешний сезон в НХЛ, что она вполне может не попасть в плей-офф?

– Честно говоря, сейчас не очень сильно наблюдаю за ними. Отдельно смотрю голы, но полностью за матчами и статистикой не слежу.

В любом случае трудностям не удивлен. Это нормально для НХЛ, когда команда несколько лет доминирует, а потом переживает определенный спад.

Сколько лет подряд «Тампа» играла в финале? Три сезона подряд, два из них выиграла. Неудивительно, что теперь с ней некоторые проблемы.

– Потому многие и удивлены, что привыкли к непобедимости «Тампы».

– Там костяк состоит из людей, которые с травмами играют каждый год. Это очень нелегко.

И раньше Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт, Виктор Хедман, Сергач (Михаил Сергачев) постоянно играли с травмами.

И сколько финалов и Кубков Стэнли сделали для «Тампы»? Три финала и два кубка. До этого еще некоторые из них выходили в финал. Эти нагрузки и травмы очень сказываются.

Плюс потолок зарплат. Но сейчас потихоньку выкарабкаются из своих проблем. Молодые ребята приедут и помогут, – сказал бывший нападающий «Тампы» Александр Волков, выигравший с командой Кубок Стэнли в 2020 году.

4 комментария
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Ответ Максим Седов
Особенно вызывает улыбку: "выигравший с командой Кубок Стенли". Юридически то выиграл, так как сыграл в одном матче финала. А по факту, его роль в той победе была нулевой. Тащили там совершенно другие люди.
Но внутри команды Волков находился, когда выиграли Кубок Стенли. Поэтому его мнение о ситуации в Тампе интересно.
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+6
Ответ Максим Седов
Особенно вызывает улыбку: "выигравший с командой Кубок Стенли". Юридически то выиграл, так как сыграл в одном матче финала. А по факту, его роль в той победе была нулевой. Тащили там совершенно другие люди.
Ну так и про Стэмкоса можно сказать) Двукратный, хотя в пузыре только один раз вышел на несколько минут
+7
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+6
Ответ Serge Vendino
Ну так и про Стэмкоса можно сказать) Двукратный, хотя в пузыре только один раз вышел на несколько минут
Стемкос в пузыре даже гол забил в своём единственном матче.
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