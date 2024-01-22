«Монреаль» не намерен обменивать Зекая. Несколько команд НХЛ интересовались хоккеистом

Теги возможные переходы Монреаль НХЛ Арбер Зекай Хоккей

«Монреаль» не собирается обменивать Арбера Зекая.

22-летний хоккеист в декабре восстановился от травмы и был отправлен в АХЛ, после чего еще не возвращался в основной состав «Канадиенс».

В АХЛ игрок набрал 11 (3+8) очков 17 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ в этом сезоне Арбер Зекай провел 17 игр и отметился 3 (1+2) баллами при 47 минутах штрафа.

Как сообщил журналист Эллиотт Фридман, несколько команд НХЛ обращались в «Монреаль» на предмет того, чтобы узнать о доступности Зекая, но в канадском клубе не собираются совершать сделку с участием игрока.

2 комментария
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Хочется увидеть их встречу с Ривсом в этом сезоне.
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Пароль от вайфая начинает понимать насколько он стал важной частью этого Монреаля
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