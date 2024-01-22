«Монреаль» не намерен обменивать Зекая. Несколько команд НХЛ интересовались хоккеистом

«Монреаль» не собирается обменивать Арбера Зекая.

22-летний хоккеист в декабре восстановился от травмы и был отправлен в АХЛ, после чего еще не возвращался в основной состав «Канадиенс».

В АХЛ игрок набрал 11 (3+8) очков 17 матчах регулярного чемпионата.

В НХЛ в этом сезоне провел 17 игр и отметился 3 (1+2) баллами при 47 минутах штрафа.

Как сообщил журналист Эллиотт Фридман, несколько команд обращались в « » на предмет того, чтобы узнать о доступности Зекая, но в канадском клубе не собираются совершать сделку с участием игрока.