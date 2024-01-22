Яковлев о Голдобине: «Если захочет, будет играть на высочайшем уровне. Если нет настроения – не будет такого Коли, как сейчас. В «Спартаке» он в азарте, кайфует»

Егор Яковлев поделился мнением о форварде Николае Голдобине.

– В « » сейчас зажигает , у которого в « » получалось не так ярко. Глядя на Николая сейчас, понимаете, почему в Магнитогорске у него было не так?

– Не могу сказать, что у него здесь пошло что-то не так. У него был классный первый полноценный сезон в «Металлурге», потом сезон был не очень хороший. Вопросы больше к Коле, почему в моменте не получалось у него. Где-то он потерял нить игры.

А в Москве у него все сошлось – он дома, тренерский штаб нашел к нему подход, у него классные партнеры. Он играет в свою игру, кайфует, не напрягается. Играет с азартом, желанием. Делает то, что умеет. Так, как он играл в первый год здесь.

Он классный парень, отличный хоккеист, могу только пожелать ему удачи.

– В последнем сезоне в «Металлурге» такого азарта не было?

– Были свои нюансы. Не было такого желания у него в глазах, которое было перед этим. Думаю, в этом проблема.

Если Коля захочет, он будет играть на высочайшем уровне. Если у него нет настроения – да, он будет хорошо играть, но не будет такого Коли, как сейчас. Сейчас он в игре, в азарте, нашел партнеров, с которыми ему комфортно, – сказал защитник «Металлурга» .