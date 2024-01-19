«Как сказал Шнуров: «Хрен меня сломишь – жизнь хороша». Ансель Галимов о травмах центров «Спартака»

Теги Спартак травмы КХЛ Ансель Галимов Николай Голдобин Павел Порядин Сергей Шнуров Хоккей

Ансель Галимов процитировал Сергея Шнурова.

«Спартак» уступил «Авангарду» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Какие ваши ощущения от игры с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным?

– Два хороших крайних [форварда]. По статистике – играем плохо.

Мы выходим первыми и должны делать какой-то результат. Две игры – ни одного очка не набрали вместе. Думаю, что никто бы не радовался.

– Нет ли ощущения, что это проклятое место на этой позиции [центрального] – травмы Морозова, Мальцева?

– Не знаю, никак к этому не отношусь. Как сказал Шнуров: «Хрен меня сломишь – жизнь хороша».

– В конце второго периода у вас было столкновение с Чмыховым, и вы что-то крикнули судье. Расскажите про этот эпизод?

– Там эмоции, ничего не было такого.

Что-то на эмоциях сказал. Если кого-то обидел – простите. Никто не хочет проигрывать, – передает слова нападающего «Спартака» Анселя Галимова корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

2 комментария
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Шнуров - это который грозился, что станет п-сом, и таки стал?
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