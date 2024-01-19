«Как сказал Шнуров: «Хрен меня сломишь – жизнь хороша». Ансель Галимов о травмах центров «Спартака»
Ансель Галимов процитировал Сергея Шнурова.
«Спартак» уступил «Авангарду» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Какие ваши ощущения от игры с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным?
– Два хороших крайних [форварда]. По статистике – играем плохо.
Мы выходим первыми и должны делать какой-то результат. Две игры – ни одного очка не набрали вместе. Думаю, что никто бы не радовался.
– Нет ли ощущения, что это проклятое место на этой позиции [центрального] – травмы Морозова, Мальцева?
– Не знаю, никак к этому не отношусь. Как сказал Шнуров: «Хрен меня сломишь – жизнь хороша».
– В конце второго периода у вас было столкновение с Чмыховым, и вы что-то крикнули судье. Расскажите про этот эпизод?
– Там эмоции, ничего не было такого.
Что-то на эмоциях сказал. Если кого-то обидел – простите. Никто не хочет проигрывать, – передает слова нападающего «Спартака» Анселя Галимова корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.