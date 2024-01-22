Панарин о том, было ли предчувствие, что он забьет «Анахайму» в большинстве: «Если бы я это знал, у меня был бы номер бога»

Теги Рейнджерс Анахайм НХЛ Артемий Панарин религия Уилл Кайлле Хоккей

Артемий Панарин ответил на вопрос о своем голе в матче с «Анахаймом».

Форвард «Рейнджерс» забросил победную шайбу в большинстве на 55-й минуте игры против «Дакс» (5:2). 

– Было ли у тебя предчувствие, что ты забьешь гол в большинстве после удаления на Уилле Кайлле при счете 2:2?

– Нет, нет. Если бы я это знал, у меня был бы номер бога, – пошутил нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

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7 комментариев
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#99?)
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а я в тот момент прям почувствовал что он забьет )
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Ответ Oleg Olegov
87)
Шипачева то есть))
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