Панарин о том, было ли предчувствие, что он забьет «Анахайму» в большинстве: «Если бы я это знал, у меня был бы номер бога»

Артемий Панарин ответил на вопрос о своем голе в матче с «Анахаймом».

Форвард « » забросил победную шайбу в большинстве на 55-й минуте игры против «Дакс» (5:2).

– Было ли у тебя предчувствие, что ты забьешь гол в большинстве после удаления на Уилле Кайлле при счете 2:2?

– Нет, нет. Если бы я это знал, у меня был бы номер бога, – пошутил нападающий «Рейнджерс» .