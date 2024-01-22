Фетисов о гибели кота Твикса, которого выбросили из поезда: «Проводница раскаивается. Если везешь животное, должен держать его в клетке. Надо разделить ответственность»

Вячеслав Фетисов заявил, что выбросившая из поезда кота Твикса проводница раскаивается.

11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.

20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.

«У меня у самого 6 собак, я понимаю, что [домашние животные] – это важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и я думаю, все ей сопереживают.

Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции – это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что РЖД – самая современная железнодорожная система в мире, в которой работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.

«И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, – мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зеленая сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта.

Они по современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор – одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать.

История с Твиксом? Если ты берешь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски. Мы знаем, как в самолетах к этому относятся.

Если ты везешь с собой животное, значит должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло», – добавил Фетисов.

В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.