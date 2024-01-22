Фетисов о гибели кота Твикса, которого выбросили из поезда: «Проводница раскаивается. Если везешь животное, должен держать его в клетке. Надо разделить ответственность»
Вячеслав Фетисов заявил, что выбросившая из поезда кота Твикса проводница раскаивается.
11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.
20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.
«У меня у самого 6 собак, я понимаю, что [домашние животные] – это важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и я думаю, все ей сопереживают.
Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции – это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Он отметил, что РЖД – самая современная железнодорожная система в мире, в которой работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.
«И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, – мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зеленая сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта.
Они по современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор – одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать.
История с Твиксом? Если ты берешь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски. Мы знаем, как в самолетах к этому относятся.
Если ты везешь с собой животное, значит должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло», – добавил Фетисов.
В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.
Фетисов с утра позавтракал. Тихонов почитал газету. Васильев сделал прямой пробор. Мостовой..., да тут и добавить нечего.
СПОРТС, остановись, здесь нет спорта!!!
Мое утверждение — предположение.
Животные легко могут проскочить из одного вагона в другой.
Но в новостях было о том, что проводник опросила пассажиров вагона — чей это кот? И никто не признался. Откуда потом хозяева появились — не известно.
2. РЖД самая современная? Что насчет японских и китайских ж/д? )
3. Проводница не виновата. Скорее всего, она действовала по инструкции. И по сведениям она опросила пассажиров своего вагона - чей кот? Никто не признался. Она выставила его наружу. А не выставила бы — получила бы от начальства или прокуратуры за несоблюдение санитарных норм. И та же общественность возмущалась бы, что проводники заразу в вагонах разводят.