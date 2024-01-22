Фетисов о гибели кота Твикса, которого выбросили из поезда: «Проводница раскаивается. Если везешь животное, должен держать его в клетке. Надо разделить ответственность»

Теги Вячеслав Фетисов бизнес Государственная дума животные и спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что выбросившая из поезда кота Твикса проводница раскаивается.

11 января на остановке в Кирове проводница выбросила кота по имени Твикс на улицу, подумав, что он бездомный. Кот ехал в поезде с сопровождающим из Екатеринбурга в Ленинградскую область.

20 января волонтеры нашли кота без признаков жизни.

«У меня у самого 6 собак, я понимаю, что [домашние животные] – это важнейшая составляющая жизни, особенно в воспитании детей. Понятна реакция людей, у которых практически у каждого есть какое-то животное в доме. С человеческой точки зрения это резонансная история, и я думаю, все ей сопереживают.

Проводница, которая это совершила, раскаивается, как человек. Эмоции – это такая вещь, когда что-то делаешь, и потом сожалеешь всю оставшуюся жизнь. Но здесь мы говорим о целой системе РЖД, которая сегодня подвергается не совсем объективным имиджевым наездам и нападкам», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Он отметил, что РЖД – самая современная железнодорожная система в мире, в которой работают сотни тысяч высококвалифицированных специалистов.

«И как депутат Госдумы, и как человек, который возглавляет всероссийское общество охраны природы, – мы со всех сторон смотрим на компанию. Она самая зеленая сегодня, большие средства вкладывает в то, чтобы компенсировать ущерб, который в любом случае наносит такой вид транспорта.

Они по современному всем этим управляют, и понятно, что имиджевые вещи в связи с ошибкой одного человека не должны перекрывать государственно образующую компанию как что-то плохое. Человеческий фактор – одно, а имидж организации, которая в эту ситуацию попала, она совершенно другая, надо это понимать.

История с Твиксом? Если ты берешь питомца с собой в поездку, то должен по-особому и относиться. Тем более если понимаешь, что он мог бы убежать, выпрыгнуть из переноски. Мы знаем, как в самолетах к этому относятся.

Если ты везешь с собой животное, значит должен держать его в клетке и никуда не выпускать. Тут тоже надо разделить ответственность в том, что произошло», – добавил Фетисов.

В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.

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30 комментариев
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Даже если допустить, что кот бездомный, как его можно просто так выкинуть в минус 30? И проводница же проверяла билеты, видела переноску, кота и документы. Ее бы саму в такой мороз из поезда выкинуть!
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"РЖД самая современная", дальше не смог читать, обхохотался))
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И как вот теперь?! Кто-то, когда-то был спортсменом и теперь всю его жизнь (а может и посмертно), будут публиковать любую новость с ним.
Фетисов с утра позавтракал. Тихонов почитал газету. Васильев сделал прямой пробор. Мостовой..., да тут и добавить нечего.
СПОРТС, остановись, здесь нет спорта!!!
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Лол, а при посадке на поезд она его не видела ? А при последующем осмотре купе/билетов тоже ? Бред
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🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 из поправок к конституции в итоге работает только одна, какая неожиданность
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Жду совещания комитета ГД по безопасности котов в системе РЖД. Надеюсь спортс включит он лайн трансляцию события.
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…, а кота жаль …
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Ответ Ебздрогыч
Даже если допустить, что кот бездомный, как его можно просто так выкинуть в минус 30? И проводница же проверяла билеты, видела переноску, кота и документы. Ее бы саму в такой мороз из поезда выкинуть!
Скорее всего, кот из другого вагона был.
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Ответ Боб91
Надеюсь проводница сама на морозе последние часы жизни проведет. Никакого разделения ответственности, пусть её сгнобят там
А вот и зоошиза подъехала)
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Ответ madaev
Ну чего уж тут, он был из другой вселенной
Если нет реальных аргументов, то утрируй и доводи до абсурда.
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Ответ vzi
Скорее всего, кот был из другого вагона. Мог пройти через тамбур. В новостях было, что она опросила пассажиров, никто кота не признал.
Ну чего уж тут, он был из другой вселенной
+3
-2
+1
Ответ madaev
Лол, а при посадке на поезд она его не видела ? А при последующем осмотре купе/билетов тоже ? Бред
Скорее всего, кот был из другого вагона. Мог пройти через тамбур. В новостях было, что она опросила пассажиров, никто кота не признал.
+2
-1
+1
А какое это имеет отношение к хоккею?Не Фетисова же выкинули.
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Если одобряешь и поддерживаешь действующую власть, нужно разделить ответственность
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Кого ещё не спросили?
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Ответ ЦСКА1960
"РЖД самая современная", дальше не смог читать, обхохотался))
Славик теперь стендапер? Такие перлы выдаёт)
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Нужно срочно запретить ЛГБРЖД как экстремистскую организацию!
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Ответ vzi
Скорее всего, кот из другого вагона был.
нет, он был именно из этого вагона. Хозяин кота накидался и его не могли разбудить, а кот был сам по себе, видимо это и взбесило проводницу. животинку очень жалко, поступок проводницы ужасен
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Ответ Большое сердце Неймара
нет, он был именно из этого вагона. Хозяин кота накидался и его не могли разбудить, а кот был сам по себе, видимо это и взбесило проводницу. животинку очень жалко, поступок проводницы ужасен
А поступок хозяина?)
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Ответ vzi
А поступок хозяина?)
безответственен. Его не оправдываю . но это не должно было привести к гибели кота.
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Хайп на мёртвой кошке 🤦‍♂️
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Бастрыкин уже взял на контроль этот вопрос с котом ?
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Ответ vzi
Скорее всего, кот был из другого вагона. Мог пройти через тамбур. В новостях было, что она опросила пассажиров, никто кота не признал.
Хватит выдумывать, а может скажешь что кот был ещё из соседнего..... поезда?
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Ответ ogent
Хватит выдумывать, а может скажешь что кот был ещё из соседнего..... поезда?
В новостях не было сказано, что этот кот был именно из этого вагона.
Мое утверждение — предположение.
Животные легко могут проскочить из одного вагона в другой.

Но в новостях было о том, что проводник опросила пассажиров вагона — чей это кот? И никто не признался. Откуда потом хозяева появились — не известно.
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Ответ vzi
В новостях не было сказано, что этот кот был именно из этого вагона. Мое утверждение — предположение. Животные легко могут проскочить из одного вагона в другой. Но в новостях было о том, что проводник опросила пассажиров вагона — чей это кот? И никто не признался. Откуда потом хозяева появились — не известно.
легко - это через сцепку и двойные( с каждой стороны) тамбурные двери? домашнее животное?
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Ответ Veld
легко - это через сцепку и двойные( с каждой стороны) тамбурные двери? домашнее животное?
Кошки и не через такие препятствия способны пролазить.
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1. Спортс нашел, как прикрутить новость про несчастного кота на сайт.

2. РЖД самая современная? Что насчет японских и китайских ж/д? )

3. Проводница не виновата. Скорее всего, она действовала по инструкции. И по сведениям она опросила пассажиров своего вагона - чей кот? Никто не признался. Она выставила его наружу. А не выставила бы — получила бы от начальства или прокуратуры за несоблюдение санитарных норм. И та же общественность возмущалась бы, что проводники заразу в вагонах разводят.
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