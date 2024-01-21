Автомобилист – Ак Барс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры КХЛ — Континентальная хоккейная лига 24 января
В среду, 24 января, сыграют Автомобилист и Ак Барс в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке!
- Игра пройдет на стадионе «КРК Уралец».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Автомобилист – Ак Барс
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.