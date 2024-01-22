Алексей Потапов: «В «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена – четвертое и половина третьего. Нынешняя ситуация видится гораздо более сложной, чем прошлогодняя»

Алексей Потапов поделился мыслями об игре «Ак Барса» в сезоне КХЛ.

– Что происходит с « »?

– Если кто-то думает, что в плей-офф будет другая игра и неважно с какого места «Ак Барс» туда выйдет, это не так!

Да, игра другая, но серии поражений и нестабильность результатов не нормализуют и без того сложную внутреннюю обстановку в команде.

Нынешняя ситуация видится мне гораздо более сложной, чем прошлогодняя, возникшая перед возвращением .

Cчитаю, что на данный момент в «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена – четвертое и половина третьего!

Добавим сюда еще и вратаря , которого я уже не раз отмечал по ходу нынешнего сезона, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.