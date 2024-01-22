Алексей Потапов: «В «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена – четвертое и половина третьего. Нынешняя ситуация видится гораздо более сложной, чем прошлогодняя»
Алексей Потапов поделился мыслями об игре «Ак Барса» в сезоне КХЛ.
– Что происходит с «Ак Барсом»?
– Если кто-то думает, что в плей-офф будет другая игра и неважно с какого места «Ак Барс» туда выйдет, это не так!
Да, игра другая, но серии поражений и нестабильность результатов не нормализуют и без того сложную внутреннюю обстановку в команде.
Нынешняя ситуация видится мне гораздо более сложной, чем прошлогодняя, возникшая перед возвращением Зинэтулы Билялетдинова.
Cчитаю, что на данный момент в «Ак Барсе» к плей-офф готовы полтора звена – четвертое и половина третьего!
Добавим сюда еще и вратаря Тимура Билялова, которого я уже не раз отмечал по ходу нынешнего сезона, – сказал бывший нападающий «Ак Барса» и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.