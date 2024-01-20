Разин о 5:2 с «Адмиралом»: «Третий период показал, что «Металлург» может собраться, когда нужно» 

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Адмирал Хоккей

Андрей Разин оценил победу над «Адмиралом» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Неважный первый период, хотя мы его и выиграли по счету, но уступили по всем статьям сопернику. 

Второй провели получше: создавали моменты, сыграли дисциплинированнее. К сожалению, мы его проиграли, но третий период показал, что мы можем собраться, когда нужно.

Никиту Подскребалина надо было поддержать, он не вошел в прошлую игру в Нижнем Новгороде. Нужно было побыстрее дать ему шанс, чтобы он забыл тот матч», – сказал главный тренер «Металлурга».

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2 комментария
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Но в Нижнем Новгороде, этого не было заметно почему то, Андрей Владимирович....
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Психология у Металлурга, хромает на обе ноги. Возомнили себя звездами, какой-то особый настрой нужен!
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