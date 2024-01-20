Разин о 5:2 с «Адмиралом»: «Третий период показал, что «Металлург» может собраться, когда нужно» 

Андрей Разин оценил победу над «Адмиралом» (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Неважный первый период, хотя мы его и выиграли по счету, но уступили по всем статьям сопернику.

Второй провели получше: создавали моменты, сыграли дисциплинированнее. К сожалению, мы его проиграли, но третий период показал, что мы можем собраться, когда нужно.

Никиту Подскребалина надо было поддержать, он не вошел в прошлую игру в Нижнем Новгороде. Нужно было побыстрее дать ему шанс, чтобы он забыл тот матч», – сказал главный тренер « ».