Разин о голевой передаче Набокова: «Думаю, он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление. Скауты должны посмотреть эпизод в полной красе»

Теги Металлург Мг Северсталь видео НХЛ КХЛ Андрей Разин Данила Юров Илья Набоков Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу над «Северсталью».

«Металлург» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Думаю, такая игра понравилась болельщикам. Хорошие скорости, много моментов.

Мы могли дело не доводить до такой нервной концовки. Жалко, что не забили много большинства, сами себе придумали второй гол. Но победа есть победа. Всех нас с победой.

– Как с вашей точки зрения выглядит поступок Данилы Юрова? С одной стороны – мужчина, вступился за партнера. С другой стороны – лучший бомбардир команды уходит на 17 минут. Обидно.

– Я считаю, что в хоккее так заведено – если грязный поступок из команды соперника есть, то любой хоккеист должен наказывать. Это нормальное явление. Данила – молодец.

– В большинстве передачи не только игроки полевые, но и вратари. Илья Набоков классно начал атаку. Впечатлило?

– Я думаю, что он мечтает об НХЛ, а там это нормальное явление. Скауты должны посмотреть этот эпизод в полной красе, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

2 комментария
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Сообразил быстро!))
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