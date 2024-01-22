Ильи Квочко: «Меня приглашали в СКА после юношеской Олимпиады, но решил остаться в «Металлурге». Сергея Иванова считаю лучшим вратарем в стране и мире»

Ильи Квочко рассказал, что его приглашали в СКА.

– Впервые о вас начали говорить после зимней юношеской Олимпиады, где сборная России доминировала и завоевала золото. Там были слабые соперники, или российская команда была настолько хороша?

– У нас была отличная команда, многие ребята из той сборной сейчас уже звезды.

Соперники тоже были хорошими, но мы были намного сильнее. По U16 сборная России тогда была лучше всех.

Наш 2004 год в целом считается одним из самых сильных. Думаю, если бы мы участвовали в молодежном чемпионате мира, то выиграли бы его.

У нас очень много хороших молодых хоккеистов, поэтому сложно сказать, каким был бы состав. Но мы точно боролись бы за первые места.

Если бы у молодежной сборной был тот же тренерский штаб во главе с Владимиром Филатовым, как и на юношеской Олимпиаде, он бы нас точно замотивировал.

Нам было бы не важно, кто перед нами: Коннор Бедард, Шейн Райт или кто-то другой.

– После турнира вратаря Сергея Иванова и Матвея Мичкова забрали в СКА. Вас в Петербург не звали?

– Меня тоже приглашали в , но я решил остаться в родной команде и ни разу не пожалел о своем выборе.

Я был доволен всем и в « ». Иванова я до сих пор считаю лучшим вратарем в стране и мире, – сказал нападающий « » .