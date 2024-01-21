Леонтьев о победе: «Нефтехимик» сумел дожать и добиться нужного результата. «Адмирал» бежал отыгрываться – мы ушли в оборону, выполнили задачу»

Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Нефтехимик» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ребят – с победой! Хорошая командная работа была. Дисциплинированно играли.

И в меньшинстве, и в большинстве забили, и в равных составах тоже. Тяжелый, трудный соперник, сумели дожать и добиться нужного результата.

Поздравляю болельщиков и всю команду. Готовимся дальше, потому что впереди у нас еще будут серьезные матчи.

– Со стороны показалось, что в конце второго периода команда соперника начала физически подсаживаться, а в третьем периоде случилось все наоборот, « » в более активный хоккей играл, а «Нефтехимик» – неважно.

– Понимаете, когда идет череда матчей, и все они на высоком уровне, ребята затрачивают много сил. Понятно, что бывают просадка во время матча.

Второе – соперник бежал отыгрываться, надо было что-то из себя доставать, в этой ситуации мы ушли в оборону. Выполнили свою задачу, – сказал главный тренер « » Олег Леонтьев.