Леонтьев о победе: «Нефтехимик» сумел дожать и добиться нужного результата. «Адмирал» бежал отыгрываться – мы ушли в оборону, выполнили задачу»

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Адмирал Хоккей

Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Нефтехимик» выиграл со счетом 3:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Ребят – с победой! Хорошая командная работа была. Дисциплинированно играли.

И в меньшинстве, и в большинстве забили, и в равных составах тоже. Тяжелый, трудный соперник, сумели дожать и добиться нужного результата.

Поздравляю болельщиков и всю команду. Готовимся дальше, потому что впереди у нас еще будут серьезные матчи. 

– Со стороны показалось, что в конце второго периода команда соперника начала физически подсаживаться, а в третьем периоде случилось все наоборот, «Адмирал» в более активный хоккей играл, а «Нефтехимик» – неважно. 

– Понимаете, когда идет череда матчей, и все они на высоком уровне, ребята затрачивают много сил. Понятно, что бывают просадка во время матча.

Второе – соперник бежал отыгрываться, надо было что-то из себя доставать, в этой ситуации мы ушли в оборону. Выполнили свою задачу, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Соперник бежал отыгрываться, но ничего не предъявил, а мы ему хлобысть!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий